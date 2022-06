Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 8 de junio de 2022 00:00

Momentos decisivos se atraviesan en "Bir Zamanlar Cukurova", la novela turca de las tardes de Telefe que en Argentina se la conoce como "Züleyha". La ficción se acerca al final de la Tercera Temporada y con esto otro personaje morirá próximamente.

En el capítulo de este martes, Demir supo que Sevda es la madre de Ümit y que se lo ocultó durante todo este tiempo. Incluso sospecha que ella también formó parte de la venganza ideada con Fikret, lo que lo llevó a estallar en ira contra ella.

Por otro lado, Fikret está decidido a cuidar a Keren Ali como su propio hijo y recibe todo el apoyo de sus tíos que lo quieren como su propio nieto.

En el capítulo de este miércoles, un abogado llegará a la mansión Fekeli para llevarse al bebé de Müjgan, aduciendo que va en representación de los tíos del menor. Sin embargo, tanto Ali Rahmet como Fikret se opondrán. "Piensa que abandonaría a mi nieto por un pedazo de papel", lanzará el señor Fekeli.

Luego Fikret le advertirá: "¿cree que lo vamos a dejar así de fácil?. Este lugar es su hogar y no se lo llevará... Keren Ali es mi hijo y nadie podrá alejarlo. No permitiré que nadie le haga nada y no se lo podrán llevar".

Por otro lado, Demir y Sevda discutirán y él la echará de la mansión Yaman. "Confié en ti y me traicionaste... arruinaste mi vida y la de mi familia. Te quise como una madre y no te das una idea como me arrepiento. Me enfrenté a todo Cukurova y te quise como una segunda madre", lamentará Demir.

Entre lágrimas, ella tratará de convencerlo de que está equivocado y que no es así como dice. "Te amo hijo", le dirá sin embargo él le refutará cada palabra: "¿intentó arruinar mi hogar porque me ama?, ¿qué clase de mujer eres?. Siempre fui buena contigo. Mi mujer abrió las puertas del hogar y vos lo destruiste".

Luego Demir hablará con Züleyha y ella le confesará que sabía todo con respecto al embarazo de Ümit. "Se atravesó en mi camino, me dijo que estaba embarazada y que tendría al bebé", le contará a lo que Demir calificará: "esa mujer es despreciable".

"Yo estaba tratando de que fuéramos amigas... creo que fui muy mala para juzgar a las personas... no te lo dije porque tenía miedo de que hicieras algo", agregará Züleyha.

Pero Demir le confesará que no quiere que ese hijo nazca y le dirá cuáles son sus planes: "claro que haré algo. Ese niño no nacerá, no lo permitiré... mi madre lloró a causa de esa mujer por años. Siempre la protegí la traté como reina. Perdóname madre, por favor.... mira lo que nos pasó".

Tras toda esta situación, Ümit tratará de escapar abordando un tren. En ese momento llegará Sevda con un bolso con dinero que le robó a Demir y se lo dará para que pueda huir. "Los hombres de Demir nos están persiguiendo, tienes que escapar. Por favor corre, tienes que escapar, corre", lanzará Sevda pidiendo a su hija que no se deje atrapar.