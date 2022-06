Soñar Contigo: el error en la ficción que unos pocos lo pudieron advertir

miércoles, 8 de junio de 2022 00:00

Un error que solo los atentos pudieron advertirlo. Eso es lo que sucedió en el capítulo original 29 de "Erkenci Kus", la novela turca que en Argentina se la conoce como "Soñar Contigo". El episodio es el que se vio este martes por la pantalla de Telefe y que muy pocos pudieron advertirlo.

La historia de Can y Sanem atraviesa momentos de amor pero también con un secreto que arde para ella y que puede costar la relación de pareja. Es que ella le dio la fórmula de su perfume a Enzo Fabbri a pesar de que Can le pidió que no lo hiciera. Sin embargo no lo escuchó porque entró en desesperación al verlo preso y necesitó que recuperara la libertad.

En el capítulo de este martes, llegó a la agencia Fikri Harika una invitación de Fabbri para la presentación de su nuevo perfume. Para ello usó la estética y gráfica publicitaria que robó en la agencia de Can a través de Aylin. Esto hizo que Can estallara de bronca y terminara despidiendo a Deren. Paralelamente, Sanem pensó que el aroma que el empresario presentaba era el que ella le había dado sin embargo no fue así y eso le trajo un poco más de aire hasta que tome fuerza para decirle la verdad.

En todo este escenario, Can decidió ir al puerto para relajarse y sacar fotos y ahí estuvo Sanem a su lado. Ella decidió acompañarlo cuando salió de la agencia, al ver que él estaba envuelto en la ira. Y precisamente acá se dio el error que muy pocos espectadores advirtieron.

Es que mientras Sanem permaneció adentro de la agencia tuvo unas botas blancas tiro alto con taco fino que permitieron que se luzcan sus piernas con una pollera corta. Cuando abordó la camioneta de Can en el garage, seguía teniendo estas botas colocadas sin embargo, cuando bajó de la camioneta en el puerto, sus pies llevaban unos borcegos blancos.

"Que lindas están tus botas", dijo Can al bajar de la camioneta, generando que los fans más atentos pudieran advertir que se había producido un cambio.

¿Qué pasó? según la prensa turca, lo dicho por el actor no estuvo en el guión sino que fue parte de la improvisación que siempre caracterizó a los actores. Can Yaman hizo tal comentario después de que la producción hiciera el cambio de locación en las grabaciones y le entregaran ese calzado para más comodidad al momento de hacer las tomas en el puerto.

El comentario de Can Yaman se dio como parte de la química que había en la pareja y que llevaba a que se hicieran bromas constantemente incluso fuera de escena que luego se trasladaba frente a las cámaras.

¿Ustedes lo advirtieron?