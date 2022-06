Fugitiva: el sobre para Tahir que cambiará el rumbo de la historia

miércoles, 8 de junio de 2022 00:00

Un sobre y un destino. Este lunes una escena pasó desapercibida para muchos seguidores pero poco a poco irá teniendo más fuerza en la ficción "Fugitiva" hasta que llegue el momento clave que cambie el rumbo de la historia.

La novela turca de las noches de Telefe, cuyo nombre original es "Sen Anlat Karadeniz", atraviesa un camino en la trama en el que el drama se apodera de los personajes. Es que Nazar y Murat decidieron casarse pero ella no recibió la aprobación de su padre Cemil. Esto la llena de dolor y tristeza, lo que lleva a que le cueste dar ese paso tan importante.

En el capítulo de este martes, la joven logró ingresar al salón con la cinta que lo une a su esposo pero su corazón está roto y lo que eso le provoca no lo puede evitar. Paralelamente, la familia Kaleli vive con alegría no sólo esto sino también que ya Vedat no está en el camino de ellos, sino que finalmente murió y ya nada los perturbará.

Sin embargo un sobre será clave por estas horas. Es que en el capítulo que se vio el lunes, un sobre llegó a la oficina de los Kaleli en el puerto que está destinado a Tahir. El mismo fue recibido por un empleado que lo dejó en el escritorio, sin preguntar quien lo enviaba.

Luego nadie de la familia advirtió que allí quedaba pero no será por mucho tiempo. Es que cuando éste llegue a las manos de Tahir generará un fuerte impacto por lo que guarda en su interior. Incluso entorno a éste se terminará produciendo una importante reacción de Fikret y hasta una muerte violenta que marcará la envergadura de lo que allí se esconde.

"Averigua qué hay en ese sobre y encuentra al traidor", pedirá Fikret a su gente cuando se entere que ese material llegó de la mano de la gente de Vedat.

¿Qué guarda en su interior?, ¿por qué cambiará el rumbo de la historia? habrá que esperar los próximos capítulos para saberlo.

La salida de 2 personajes

En el capítulo del viernes pasado, Vedat murió asesinado por su propio padre, Fikret, en medio de una disputa en la que estaba Tahir. La ex pareja de Nefes, amenazó con un revolver al "loco" Kaleli y ante este escenario, Fikret decidió intervenir. Con un disparo acertado en el pecho, le quitó la vida y de esta forma se cerró un capítulo de la historia.

Con esta salida se terminó la figura que representó a la violencia de género en la serie. Sin embargo no es la única salida de un personaje de la trama. En el capítulo de este miércoles por Telefe, otro personaje pondrá fin a su participación en la ficción y sorprenderá sin dudas al fandom.