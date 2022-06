Züleyha Tierra Amarga: Isparte, la ciudad a donde se revelará la verdad en la ficción

jueves, 30 de junio de 2022 00:00

Venganza, ambición y dolor se entraman por estos días en "Bir Zamanlar Cukurova", la ficción turca que en Argentina recibe el nombre de "Züleyha". La novela de las tardes de Telefe, transita un camino de cambios y uno de estos se dará de un hecho que sucederá en un nuevo escenario: Isparta.

Ése será el nuevo escenario en el que se dará una situación fuerte que cambiará el rumbo de la historia pero también de uno de los personajes. Hasta allí irá Ali Rahmet con la idea de conocer un poco más a quien se hace llamar Mehmet, el hombre que compró el 25% de la empresa Yaman y que se ganó la confianza de Züleyha.

Allí irá a partir del dato que él lanzó en la cena que Ali Rahmet le organizó para darle la bienvenida. "Nací y crecí en Isparta, en el distrito de Turan. De hecho me crié allí. Hay una iglesia llamada Ayabaniya. Mi casa está justo al lado", contó en ese momento Hakan haciéndose pasar por Mehmet. Luego agregó que allí tienen una empresa familiar, de la que se ocupa su tío y primos.

Con esta información, y para confirmar que fuera verdad, Ali Rahmet viajará a Isparta en el capítulo que se verá este viernes por Telefe. Hasta allí manejará sólo en su auto y, con un recorte de diario, rastreará los orígenes del empresario.

¿Dónde queda Isparta?

Isparta es una ciudad y distrito situada al oeste de Turquía y capital de la provincia de Isparta. Se la conoce como "ciudad de las rosas" y se encuentra cerca de una falla, por lo que está expuesta a que se produzcan terremotos.

Las principales actividades económicas de Isparta son la producción de agua de rosas y la fabricación artesanal de alfombras. El turismo, tanto local como internacional, atraído por las peregrinaciones, está convirtiéndose en una importante fuente de ingresos para la ciudad.

Avance del capítulo del jueves

Este jueves en Züleyha, Fikret y Cetin mantendrán un nuevo encuentro con el agente de Siria quien le dará la noticia que no esperarán escuchar: Demir no está allí. "Si siguiera aquí seguramente lo sabría. Revisamos todas las villas pero no lo vieron... no importa si se estuviera escondiendo, la policía no podría encontrarlo pero yo sí", advertirá el hombre.

Luego confirmará que seguirá rastreando cualquier posible opción pero deberán ver otras posibilidades donde pueda estar. "Estamos buscando a Demir por toda Siria, tomará algo de tiempo", apuntará.

Por otro lado, en la ceremonia de circuncisión, Lütfiyé escuchará a unas mujeres del pueblo hablar mal de ella por estar alojada en la mansión Yaman. Ante los rumores, decidirá ir a hablar con Ali Rahmet para pedirle que alquile algún lugar para ir a vivir porque no soporta lo que se dice.

"Tenemos que salir ahora de esa mansión", pedirá la mujer a lo que él le responderá: "lo haremos pero no hemos podido encontrar nada". Ante esto, ella le confesará el motivo por el que querrá irse: "la gente habla mucho, dicen lo que haremos y son cosas horribles... solo quiero un poco de paz... dicen que le quitaremos todo a Züleyha, que tu, yo y Fikret somos una especie de banda".