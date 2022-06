Hercai: avance del capítulo de este jueves

jueves, 30 de junio de 2022 00:00

Dolor y consternación atraviesan a los personajes de Hercai, la ficción turca de las siestas de Telefe. La historia de Miran y Reyyan transita un camino en el que poco a poco se van conociendo algunos secretos y con esto, algunos salen heridos y otros fortalecidos.

En el capítulo de este miércoles, Füsun reveló delante de toda la familia Sadoglu que Azize es la madre de Hazar y por ende abuela biológica de Miran. Esto sacudirá a ambos hombres quienes rechazarán de pleno a la mujer como familiar y no querrán saber nada de ella ni de su historia.

En todo este escenario, el dolor también lo vivieron ambos hombres al saber que la misma Reyyan sabía toda la verdad y no fue capaz de contarles, lo que lo vieron como una traición. A partir de esto, padre e hijo se unieron más en sus sentimientos.

En el capítulo de este jueves, Dilsah tendrá mucho miedo de perder a su hija adoptiva, Azra, y le pedirá que se vaya del pueblo para evitar de este modo que sepa que su verdadera madre es Füsun. "No hay nadie que pueda sacarme de estas tierras pero tú. Tu perteneces a otro mundo, hija. Tu vida está en Estambul. Allá estarás más segura. Ve hija, te lo ruego", lanzará Füsun a la joven.

Sin embargo Azra se mostrará firme en sus ideas y objetivos. "Van 2 veces que me pides que me vaya. No se que ocultas pero no tengo intenciones de irme. Así que basta con ese tema", lanzará la chica y se irá de la habitación. En ese momento la madre dejará fluir su pensamiento: "tengo miedo de que te arrebaten de mi lado".

Por otro lado, Füsun le contará a Gönul que Harün no era su único hijo sino que además tiene una hija que no sabe dónde está. "Resulta que tengo una hija y Azize tiene un hijo vivo. Estás perdiendo la verdadera bomba. Hazar es el hijo biológico de tu abuela. Hazar es tu tío y los Sadoglu resultaron ser tus familiares", señalará la mujer Aslanbey dejando no sólo a Gönul atónita con la noticia sino también a Firat que escuchará atentamente cada una de sus palabras.

Lejos de ellos, Miran se sentirá atravesado por la noticia de que lleva la misma sangre de Azize pero el mayor dolor lo tiene porque fue Reyyan quien lo sabía, se lo ocultó y organizó toda la cena con ella presente para contarle. Por eso ambos se separarán y él se irá a dormir sólo a la casa en el monte. Allí evitará tener todo contacto con ella.

Sin embargo recibirá una visita muy especial e incluso inesperada. Mientras se debate en sus sentimientos, un auto llegará al lugar con una persona con el que guarda fuertes lazos y a quien escuchará en sus consejos.