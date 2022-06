Locho Loccisano defenestró a Sabrina Carballo: "La odio más que al Chanchi"

jueves, 30 de junio de 2022 00:00

En medio de una charla con Martín Salwe y Walter Queijeiro, uno de los participantes de El Hotel de los Famosos, defenestró a Sabrina Carballo. Se trata del querido Locho Loccisano, quien no dudó al hablar de su compañera y emitir su opinión sobre la actitud que ella tuvo en el reality.

"El Turco (García) es una persona difícil. Yo lo quiero mucho, pero no soy objetivo porque a mí me respaldó, así que no puedo decir nada”, comenzó diciendo el notero en una charla en la cocina con Walter Queijeiro y Martín Salwe. “A mí no me respaldó, pero yo estaba enfrentado en grupos. Sin embargo, lo banco a pleno”, intervino Salwe.

Con Walter lo mismo. Te dije cuando te fuiste, es el único del grupo de enfrente digamos que lo banco a pleno”, agregó el locutor. “Yo estuve mucho con Sabrina igual eh”, acotó Walter. “Sí, igual Sabrina es divina eh”, lanzó Salwe.

Sin embargo, Locho lanzó sin pelotos en la lengua: "Yo la odio (...) Te juro que yo la odio, más que al Chanchi eh”. “Si alguien entorpecía la relación entre compañeros, llevaba y traía, y no le traía buena energía a la casa, era Sabrina”, agregó frente a las cámaras.

Anteriormente había señalado: "Pero por ejemplo, Sabrina en la última etapa lo defenestraba a éste –en alusión a Locho-, y entiendo y es lógico que no la quiera ahora”.

El pasado lunes 27 de junio, se conocieron las fotos del cumpleaños de Locho en las que se apreció que Martín Salwe, Chanchi Estévez y Sabrina Carballo no estuvieron invitados. En cambio, quienes dijeron presentes fueron otros como Majo Martino, Matilda Blanco, Walter Queijeiro, Lissa Vera, Nicolás Maiques y Pato Galván.

En una de las imágenes se puede ver a Lissa Vera cantando y a Locho Loccisano soplando las velitas. Pero la polémica llegó con uno de los videos que se viralizaron y se escucha que los invitados cantaban: “y ya lo ves, es para Salwe que lo mira por TV”.