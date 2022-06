Jorge Rial comparó a sus ex parejas Silvia D´Auro y Romina Pereiro

jueves, 30 de junio de 2022 00:00

Tras conocerse que finalmente Jorge Rial y Romina Pereiro firmaron el divorcio después de un matrimonio de meses, en las últimas horas el ex conductor de Intrusos sorprendió con una comparación entre sus ex parejas.

En diálogo con Teleshow, Rial reconoció que el divorcio 'lo atravesó como un rayo' y que a Romina aún la seguía amando: "Somos familia. Sus hijas, son mis hijas", aseguró. Luego, cuando le preguntaron si se consideraba un 'buen ex', Rial lanzó la frase comparatoria con ironía.

"La primera se rajó y no volvió más... fui generoso pero no sé si soy tan bueno", disparó con referencia a Silvia D'Auro. Pero eso no fue todo ya que sobre Pereiro, agregó: "La separación de Romina es muy reciente pero es totalmente distinto porque ella es otra clase de mujer".

Jorge Rial sorprendió al hablar de Josefina Pouso: "como tantas otras"

Luego de compartir unos días en Madrid, España, Josefina Pouso y Jorge Rial volvieron a pisar suelo argentino. Y a pesar de que ella confirmó que se están conociendo y que han tenido varias citas desde fines de marzo, el periodista fue contundente a la hora de hablar del vínculo que lo une a la panelista.

"No estoy en plan de ponerme en pareja, Josefina es una amiga, como tantas otras", señaló. "Hay otra parte de la historia: era un viaje que yo tenia programada, con muchas reuniones. Josefina estba en Barcelona, le pregunté si quería venir a ver a los Stones, vino y después ella siguió con lo suyo y yo, con lo mío", agregó.

"Con Josefina salimos un par de veces acá, a partir de marzo. He conocido mucha gente en estos meses", enfatizó en diálogo con Intrusos y aseguró que, luego de su separación de la nutricionista Romina Pereiro no quiere volver a pasar por el altar ni compartir el mismo techo. "Hace 8 meses que estoy soltero. Estoy solo y voy a seguir solo", insistió.

También se refirió a la amiga de Yanina Latorre que los capturó con su celular mientras cenaban juntos en un bar español. "La que nos sacó la foto estaba con un cliente, exageraba, se abrazaba con el tipo, lo mandaba a la barra", disparó. Mientras que al ser consultado sobre las versiones que aseguraban que Pereiro le mandó un mail enojada al ver las fotos, no quiso dar detalles.