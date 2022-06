Encontraron a los sanjuaninos que eran buscados por su foto con la Sole y se conoció la historia

jueves, 30 de junio de 2022 00:00

Días atrás, una intensa búsqueda se inició por redes sociales, donde seguidores de Soledad Pastorutti, y hasta la misma artista, buscaron dar con dos abuelos sanjuaninos con quienes ella se retrató en San Juan.

Según se conoció, en 2016 la reconocida cantante llegó a la provincia para dar un show en el Auditorio Juan Victoria. Terminado el evento, la artista salió a tomarse fotografías con el público, en ese momento se le acercaron dos abuelitos pero no tenían con qué sacarse una foto, entonces Soledad le pidió a una de sus seguidores que capturara el momento.

Después de que la propia Sole compartiera la foto y pidiera llegar a ellos, finalmente la hija de la pareja apareció en redes sociales y se mostró conmovida por el gesto. "Hola quería agradecer a Lucía Cabeza por compartir la foto de mis padres,ya me contacté con ella y me la pasó por WhatsApp mil gracias de corazón me da felicidad", comenzó diciendo la mujer en redes sociales.

Sin embargo amplió la historia y compartió una triste noticia: "Tristeza a la vez porque mi papá ya no está con nosotros el falleció en 2018 pero mi madre se va a poner feliz cuando vea la foto ellos".

En la imagen la parea sale sonriendo junto a la artista. Pero eso no fue todo ya que también hubo videos de aquel encuentro que quedó en la memoria de los sanjuaninos. "Eran muy unidos salían juntos para todos lados, Mi mamá se llama Ana Herrera y mi papá Dino Vega", reveló la sanjuanina.

“Sole, una de las últimas veces que viniste a San Juan me pediste que te sacara esta foto con unos abuelitos que no tenían con qué sacarse y nos los puedo contactar para darles la foto”, twiteó hace días atrás la joven que los retrató. De inmediato, la cantante contestó.