Abel Pintos tuvo un gran gesto con un artista callejero

domingo, 26 de junio de 2022 19:27

El joven músico Agustín Iturbide publicó en su Instagram una foto con Abel Pintos y contó el gesto solidario que recibió de él mientras estaba dando un show callejero.

Abel siempre se caracterizó por sus gestos solidarios, en varias oportunidades invitó a distintos artistas, que estaba comenzando para darles un espacio en sus shows. También, mostró su preocupación por el estado de salud del cantante Chano Charpentier.

Hace unos días el cantante se solidarizó con un artista callejero y su gesto tuvo gran repercusión en las redes sociales, Agustín fue el encargado de compartir el momento, en poco tiempo llegó a tener más de 38 mil me gusta y cerca de 900 comentarios. “Esta foto representa a este hombre en pura humildad”, resaltó el cantante callejero en el posteo.

Posteriormente, destacó que “ Estaba tocando en Recoleta y pasó @abelpintos y me trajo un té de menta y dijo ‘toma hace mucho frío para cantar’. Realmente me temblaban las piernas y le dije ‘ojalá algún día le genere lo que vos me generaste hoy en este momento a alguna persona’. No les puedo explicar su respuesta del todo, pero me miró y dijo ‘obvio que sí’, sonriendo. Este hombre me hizo el día!!!”

