Video: una querida actriz turca de "Doctor Milagro" triunfa con su nueva serie

miércoles, 15 de junio de 2022 14:51

Sinem Ünsal, la actriz turca que ganó popularidad con su personaje de Nazli en "Doctor Milagro" está de regreso con una nueva serie. Se estrenó esta semana en Turquía y tuvo buena repercusión entre sus fans.

Se trata de serie "The Secret Hidden" que se emite por Fox TV y, desde el primer episodio, logró obtener mejores calificaciones en rating que su rival Seversin, según el portal Televizyon Gazetei. Protagonizada por Halit Özgür Sari, la actriz toma debe actuar de incógnito para seguir a un líder de la mafia. Como Yaz, en la serie, volvió a encantar a sus fans con su talento y belleza. Además, apuesta a looks sexys que no pasan desapercibidos.

En declaraciones al programa Behind the Scenes transmitido por Fox TV, Sinem Ünsal no ocultó que estaba muy emocionada por su nueva serie que es tanto una historia de detectives como de comedia. “Naz es una talentosa policía pero novata y recién graduada de la academia de policía. Nuestra historia comienza cuando Pamir, que tiene mucho talento, mucha experiencia, es guapo y genial, y hace muy bien su trabajo, se une para una misión secreta y sus caminos se cruzan”.

Al explicar que los dos personajes policiales son opuestos entre sí, Sinem Ünsal dijo que recibieron entrenamiento para la serie de antemano y que este proceso de preparación preliminar "fue muy agradable".