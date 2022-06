Darío Barassi reveló la situación que vive: "me llamó mi psicóloga"

miércoles, 15 de junio de 2022 20:41

Esta tarde, Darío Barassi compartió un video con sus seguidores de Instagram, a quien les reveló una situación de ansiedad que vive en estos días.

Según reconoció el conductor de "100 Argentinos dicen", recibió la llamada de su psicóloga ya que hace mucho tiempo que no va a terapia, y él le respondió con una insólita confesión.

"Me llegó un whatsapp de mi psicóloga porque hace mucho que no estoy yendo a terapia, preguntarme como estoy, como estoy con el tema de la ansiedad. No... todo perfecto, ya nos vemos en breve pero estoy muy bien", sostuvo Barassi.

Sin embargo, posteriormente a eso, reveló: "Acabo de comprar regalos para Navidad. Más allá de lo que traiga Papá Noel, pero como a veces Papá Noel es medio rata, acabo de comprar dos regalos que tengo pensados. Así estoy... Feliz Navidad".

"Es una forr*": Lali le mandó un audio a Darío Barassi y él reaccionó

Un insólito momento se vivió este martes en "100 Argentinos dicen", cuando Darío Barassi invitó a Lali a ir a su programa, al especial famosos, y ella le respondió con un audio que el conductor reprodujo al aire.

Todo quedó grabado por las cámaras, cuando una de las productores del programa le dice que Lali respondió primero al pedido y Barassi decide escuchar el audio. Allí, la cantante le asegura que sí iría a su programa, aunque primero se debería asegurar de no tener shows que la comprometan.

"Lali, a ver qué contesta esta enana forr*", lanza Barassi, ya imaginándose lo que la cantante iba a decirle. Mientras escuchaba el audio repitió "es una forr*", aunque siempre lo hizo con tono de broma. Sin embargo, todo cambió cuando decidió responderle él mismo y generó una fuerte reacción en el piso.

"Principalmente tengo que no tener show (...) Pero si justo no tengo nada, ¿cómo no te voy a ir?", se la escucha decir a Lali, entre otras cosas.

En ese momento, Barassi tomó la posta y aseguró: "¿Sabés qué? Dejá amiga, viene Tini... besos", le mandó en un audio frente a un gran "¡Nooo!", de los demás participantes. "Dejá, dejá, viene De Paul. Tranquila", agregó el sanjuanino, retrucando la apuesta.