Flor Peña, desconsolada por una muerte cercana: “Se me hace muy difícil"

miércoles, 15 de junio de 2022 17:35

La intérprete Julieta Vallina murió el pasado martes a sus 50 años. La noticia había sido confirmada por la Asociación Argentina de Actores a través de sus redes sociales, en donde habían mencionado que “con gran dolor despedimos a la actriz, docente y coach actoral, Julieta Vallina. Llevó adelante una destacada trayectoria en teatro, TV, cine y publicidad”.

Bajo este contexto, al inicio de su programa, Florencia Peña decidió sumarse a la cantidad de famosos que le dedicaron unas palabras para despedirla. Ambas habían compartido escenario en la obra de teatro “Los vecinos de arriba”, protagonizada por las dos actrices junto a Diego Peretti y Rafael Ferro, y a partir de allí se hicieron muy amigas.

Es por eso que comenzó el programa “de otra manera”. Junto a un portarretrato con el rostro de Vallina, la conductora anunció: “Tengo a una amiga muy querida que partió anoche de una manera muy rápida, que no nos permitió procesar su partida”. Además, confesó que no podía empezar “La puta ama” si no expresaba realmente cómo se sentía, “porque nosotros tenemos una frase que dice ‘El show debe continuar’, pero yo siempre me peleo con esa frase cuando siento que el show a veces no debe continuar”.

“Se me hace muy difícil hoy transmitir esa alegría que nosotros transmitimos con este programa. El humor nos sana y nos salva, pero también necesita tiempo”, agregó.

A su vez, recordó a Julieta como “una gran persona, una hermosa mujer y una gran artista que nos va a faltar. Yo tuve el placer de conocerla trabajando, pero nos hicimos muy amigas”.

“Quiero abrazar mucho a su familia, a su hija, a sus padres, a su hermana. Sé que es un momento difícil para todos sus amigos y amigas que la querían tanto. Cuando se va alguien tan joven y tan repentinamente, siempre te deja un vacío y la sensación y necesidad de pensar algunas cosas”, añadió.

También contó que compartían camarín y recordó una dulce anécdota: cada vez que les sucedía algo inédito, iban corriendo a este espacio que tenían en conjunto para contarle a la otra la historia. “Quería contarles que le grabé una canción, que era una con la que nosotras bromeábamos, porque cada vez que una llegaba y le había pasado algo, decíamos: ‘Yo soy tu amiga fiel’ y contábamos la historia”, expresó en llanto.

Y cerró la despedida dedicándole el popular tema de Toy Story, al entonar una parte de “Yo soy tu amigo fiel”.