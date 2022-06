No se calló nada: Jey Mammon estalló de bronca en Twitter

miércoles, 15 de junio de 2022 15:14

Jey Mammon vive un gran año profesional con su regreso a la televisión con "La Peña de Morfi" y al teatro, recientemente, con "El mundo de Jey" que tiene funciones a pleno en Buenos Aires. Pero, como le pasa a todo el mundo, a veces hay situaciones que lo pueden.

Y es que varios artistas ya lo invitaron a ser parte de sus shows o conciertos, tras compartir escenario en "La Peña de Morfi" y él, agradecido, quiere devolver la gentileza. Sin embargo, dejó deslizar que no podrá aceptar una que le dolió un montón. "Me escribe @lalioficial para invitarme al Luna y tengo función en el teatro alguien me alcanza la tijera para cortarme las dos pelotas?", escribió en Twitter, en un descargo furioso.

Sus seguidores se repartieron entre mensajes de apoyo y quienes aprovecharon para pedirle la entrada o que la sortee, aprovechando la oportunidad. ¿Qué pasará? ¿Podrá arreglárselas para estar?

Agradecido

Tras haber superado el coronavirus, Jey Mammon está listo para su nuevo proyecto. Se trata de "El mundo de Jey", la obra con la que regresa al teatro y con la que debutará este miércoles 1 de julio.

El conductor ha destacado lo agradecido que está por encarar un año de mucho trabajo, con su pase a Telefe para conducir "La Peña de Morfi" y donde tendrá otro ciclo musical, "Show Mammon". A eso, se sumó el teatro. Este miércoles compartió con sus fans una foto especial.

"Mañana se abren las puertas de El mundo de Jey", expresó el actor y cantante, mostrando un "panadero" o flor de Diente de León en su mano, con un Sol radiante de fondo. Es que, para él, simbolizan a su papá Roque, fallecido el año pasado, y que era un gran apoyo para su carrera.

Los fans y famosos lo felicitaron y desearon lo mejor para el estreno, descontando que ya tiene la bendición de su amado Roque.

"El mundo de Jey" es un unipersonal que marcará su regreso a calle Corrientes luego de la reapertura de la cartelera teatral después del parate impuesto por la pandemia.

El espectáculo, que tendrá funciones de miércoles a domingo, promete al público ver a Jey Mammon como nunca antes. “Un show con mucha música, bailes, anécdotas desopilantes, los recuerdos más emotivos de su infancia y adolescencia hasta llegar a hoy con todo el humor y ese costado de buen tipo”, adelantó.