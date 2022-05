Hercai: avance del capítulo de este martes

martes, 24 de mayo de 2022 00:00

El drama nuevamente vuelve a envolver a Hercai, la ficción turca de las siestas de Telefe. En el capítulo de este lunes, Reyyan supo que esperaba gemelos y que uno de ellos murió producto de esos postres envenenados que Füsun le envió haciéndose pasar por su padre. Luego Miran salió en busca de Azize para matarla pensando que fue ella la autora de tal aberrante hecho. Cuando ya todos se habían ido, Reyyan recordó lo que pasó aquel día que se descompensó.

"Azize me ayudó, intentó mantener vivo a mi bebé. Ella no lo mató", lanzó Reyyana quien agregó: "ellos piensan que Azize lo hizo pero no lo hizo. Ella salvó la vida de mi bebé. Ella lo hizo".

En el capítulo de este martes, Cihan quedará nulo por el secreto que acaba de descubrir. "¿Que me calme?, ¿no escuchaste? esa mujer, Azize es la madre de mi hermano. Fue el gran amor de Nasuh Sadoglu. Azize fue el amor de mi padre", subrayó.

Paralelamente, Zehra se reunirá con Mahfuz a escondidas y él le dirá que necesita hablar con Hazar urgente. Ella no soportará verlo cerca de su hija, ante la posibilidad que la busque para limar las asperezas. "Por qué buscas a mi esposo y no me digas que es por tu hija. Tu no tienes una hija, ella murió antes que naciera", le dirá Zehra.

"Puedes decir y hacer todo lo que quieras, no tienes que molestarte pero necesito hablar con Hazar", agregará él quien le aclarará que "no se trata de Reyyan, es algo muy importante que involucra a Miran.... No puedo mantenerme lejos. Él tiene derecho a saber que la señora Dilsha está viva".

Por otro lado, Nasuh y Reyyan irán a buscar a Azize y no la encontrarán pero en su lugar verán su pañuelo tirado en el último lugar que él la vio y habló. A partir de esto, ambos creerán que Miran tuvo algo que ver con su desaparición. Lo mismo pensará la justicia. Es que Miran fue denunciado por hacer desaparecer a Azize y quedará bajo arresto por la autoridad del fiscal.

Eso generará una escena de desesperación en Reyyan, Hazar, Firat y todos los que estarán presentes en el momento que él es arrestado. "Esto es un error", lanzará él sin aún saber quién lo denunció y por qué.

Por otro lado, Esma le dejará una carta de despedida a Firtal quien ya siente que no puede vivir más por el rechazo que él genera sobre ella. En la carta escribirá: "Firat, mi hermoso hijo, ya no hay lugar para mi en este mundo. No hay lugar en esta vida para mi. Solo viví por tí y moriría por ti. Solo se bueno, tu eres lo único para mi. Espero que algún día puedas perdonarme. Tu madre que te ama más que nadie".