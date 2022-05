Se conoció que Germán Martitegui fue a los Martín Fierro con fiebre y contó qué pasó

sábado, 21 de mayo de 2022 07:45

Las repercusiones de los premios Martín Fierro siguen a casi una semana del evento, y en esta oportunidad tienen al prestigioso jurado de Masterchef Celebrity, Germán Martitegui, en el ojo de la tormenta.

Después de que se conociera que Mirtha Legrand y Jey Mammon dieron positivo en coronavirus tras la ceremonia, en Intrusos se mostró un video en el que Martitegui admitía que había ido al Hotel Hilton Buenos Aires con 39° de fiebre.

"Tengo como 39° de fiebre, vengo así... en una nube", había dicho el chef y en ese marco, en Intrusos se preguntaron "¿Martitegui tenía covid en el Martín Fierro?".

Lo cierto es que en las últimas horas, fue el propio maestro de la cocina, quien a través de su cuenta en Twitter, aclaró lo que pasó y advirtió que sería la única vez que lo diría.

"Voy a decir esto una sola vez. El día del Martin Fierro tenía fiebre por tener una gastroenteritis viral. Como a todos los que fuimos de Masterchef, me hisoparon el día anterior. Y claramente valió la pena el esfuerzo de ir. No me lo olvido más! Gracias Aptra", escribió el jurado del reality junto a una foto de esa noche.

El día del Martin Fierro tenía fiebre por tener una gastroenteritis viral. Como a todos los que fuimos de Masterchef, me hisoparon el día anterior. Y claramente valió la pena el esfuerzo de ir. No me lo olvido más! Gracias Aptra uD83CuDFC6 pic.twitter.com/6zE33WMORl — Germán Martitegui uD83CuDF73 (@germantegui) May 21, 2022

Aquella noche, APTRA, entró el Martín Fierro de Oro a Masterchef Celebrity Argentina, y así, el reality se llevó el máximo galardón de la noche, el que todos esperaban.