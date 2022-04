Hotel de los famosos: Alex Caniggia cerca de una periodista

miércoles, 6 de abril de 2022 00:00

El Hotel de los Famosos sigue avanzando a través de la pantalla de El Trece, donde uno de los participantes que más protagonismo gana en cada capítulo es nada menos que Alex Caniggia.

En esta nueva oportunidad, el mediático se mostró muy cerca de su compañera, la periodista Majo Martino, mientras ambos tomaban sol al costado de la piscina.

Todo comenzó cuando Majo le dijo: "Qué placer estar tomando sol”, y agregó: “Che, estoy más blanca”. “Blanquita. Bronceate”, le respondió Alex, a lo que ella contestó afirmativamente ante la observación del mediático. "Me voy a quemar un poco el culito y las piernitas”, comentó Majo.

“Ah, ¿el culito? El culito va”, le dijo el hijo del exfutbolista. “No me hagas poner tímida porque quiero tomar sol”, le pidió Majo. “Tomá sol tranquila”, le dijo Alex mientras que ella contestó: “Necesito tomar sol en las piernas”. “Sí, tomá”, le dijo Alex.

“Pero si me mirás así yo no puedo tomar sol, me pone incómoda. Mirada de pajín”, respondió Majo. “Mal, mirada de pajero mal. Te quiero bien bronceadita, con la tanguita, marcadita”, lanzó Alex, sorprendiéndola. “¿Te gusta eso, te excita?”, quiso saber Majo.

“Sí, me encanta. La colita pomposa”, redobló la apuesta Alex. “¿Las colitas pomposas te gustan?”, le repreguntó ella. “Sí. Me voy a hacer un café creo. Te dejo solita”, lanzó Alex. “Dale, con el sol”, dijo ella mientras él cerró: “Para mí tenes que tomar boca abajo igual”.