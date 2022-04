Fugitiva: la muerte acecha en el capítulo de este miércoles

miércoles, 6 de abril de 2022 00:00

Se vienen momentos extremos en Fugitiva, la ficción turca del prime time de Telefe. La novela comenzó su Segunda Temporada y con esto se iniciaron cambios que vendrán a movilizar a todo el fandom.

En el capítulo que se vio este martes por Telefe, Tahir logró salir a flote después de sacarse las ataduras de los pies y manos mientras Nefes y Tahir se encuentran en la cubierta del barco. Estos últimos creyeron que el joven Kaleli no logró sobrevivir y por eso la conversación transita el camino del desánimo en ella y de la adrenalina en él.

"Todo va a estar bien para nosotros, vamos a formar una hermosa familia. Empezaremos todo de nuevo, nos alejaremos de aquí", le dijo Vedat a Nefes a lo que ella respondió: "tienes razón. pero tengo algunas condiciones. Tahir está muerto pero al menos deberías salvar a Mustafá".

"Me pregunto qué estas tramando. De verdad espero que no me hagas enojar porque ya perdiste ese derecho", le respondió él con incredulidad y ella le aclaró: "estoy cansada de siempre huir, de ser baleada. Me rindo". Luego Nefes le dijo unas palabras para convencerlo de que no sólo quite los cargos contra Mustafá, que está preso por un crimen que no cometió, sino que además diga quién fue el verdadero culpable.

"Supongo que no lo amaba, amaba la forma como me protegía, era la esperanza de huir de tí. Ahora lo pienso y es imposible, y tal como lo dijiste, en lo único que debo pensar es en mis hijos", le dijo ella.

A partir de esto, Vedat le hizo caso y no sólo mandó al frente con la policía a su empleado sino que además le pidió a su abogada que sacara todos los cargos que caían sobre Nefes con respecto a la falsificación de documentos.

En el capítulo de este miércoles, la historia sumará más dramatismo. Es que Vedat y Nefes caerán al agua desde la popa del barco y en ese momento se enterarán que Tahir está vivo. El joven Kaleli se enfrentará con Vedat en el agua pero se generará una situación impensada que cambiará la escena.

Finalmente Vedat logrará liberarse de Tahir y escapar en una canoa con Nefes y sus 2 hijos. "Finalmente el lobo del mar murió", dirá este hombre a Nefes y los niños mientras la pequeña embarcación se aleja en el mar.

Pero ¿conseguirá realmente su objetivo?, ¿qué pasó con Tahir?