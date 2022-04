El susto de Isabel Macedo, embarazada de su segunda hija: "tenía la panza muy dura"

miércoles, 6 de abril de 2022 00:00

Isabel Macedo, junto al ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, cursan la semana 30 de embarazo de la actriz, a la espera de la llegada de la segunda hija de la pareja después de Belita. Sin embargo, un estado preocupó a Isabel en las últimas horas y contó qué hizo.

Según se conoció a través de sus redes sociales donde casi a diario interactúa con sus seguidores, que su panza se había tornado muy dura desde hace unos días, aparentemente por un estrés innecesario que había padecido.

"Finalmente me mandaron a hacer reposo. Asique no sé por cuánto tiempo. Obviamente que yo me vestí y todo porque siempre tengo la idea de seguir adelante con mi vida, pero hoy me lo voy a tomar con mucha calma porque ayer me asusté", comenzó diciendo la actriz desde su hogar.

Y agregó: "Tenía muchas contracciones, la panza muy dura. Me estaba pasando eso últimamente pero tampoco con contracciones tan frecuentes", llevando paz a sus más de dos millones de fans en Insatgram. Actualmente la actriz cursa la semana 30, y si bien aún no reveló el nombre de su segunda hija, sí se conoció que empieza con J.

La actriz y el político se conocieron en febrero de 2016 y un mes más tarde ella se encargó de hacer público el romance a través de sus redes sociales con una foto en la que se los veía agarrados de la mano.

"Apareció sin buscarlo. Creo que estaba lista para vivir lo que estamos viviendo. Todo llega cuando debe llegar. Este amor es una bendición", dijo en una entrevista con la revista Gente. Mientras que él gritó su amor a los cuatro vientos frente a la prensa. "Estoy enamorado, mi novia se llama Isabel y no les quepan dudas que la voy a traer a Salta", anunció en aquel momento.