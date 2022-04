Hercai: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 20 de abril de 2022 00:09

Momentos dramáticos se viven en Hercai, la novela turca de las siestas de Telefe. Es que se sumó a la historia un nuevo personaje que vino a revelar un fuerte secreto pero sobre todo a desplazar a Azize del trono. Con una maldad superior al de la matriarca Aslanbey, Füsun buscará que Aslan quede como el máximo heredero de toda la fortuna.

En el capítulo de este martes, la mujer se presentó con aires superiores y escudada por la Sultana y Aslan. En un escenario donde están todos los personajes, la mujer encaró a Azize para obligarla a salir de sus vidas.

"¿Tu familia? Ha pasado mucho tiempo Azize. No recuerdo cuál era tu apellido", lanzó Füsun a lo que la matriarca le recordó que es Azize Aslanbey. "Se que no te gusta recordarlo. Soy la esposa de tu difunto hermano", agregó. Sin embargo la mujer le refutará: "tú no eres una Aslanbey. Jamás has sido una Aslanbey, sólo eres la ladrona de esta mansión a la que contaminaste con mentiras. Tu nos la robaste a los verdaderos Aslanbey. Miro alrededor y puedo ver a un solo Aslanbey y ése es Aslan".

En el capítulo de este miércoles, Miran se verá desconcertado por todo lo que ocurre con la llegada de Füsun pero sobre todo con la verdad que revelará. "Si eres la hermana de mi difunto abuelo, no puedes actuar así. Dame el prendedor", le dirá Miran a la mujer después de que ésta le arrebató a Azize el dije con el escudo de los Aslanbey que tenía en el pecho.

"¿Con qué autoridad me pides que te lo devuelva?", preguntará la mujer con aire sobrador a lo que Miran responderá: "lo quiero de vuelta como el hijo que soy de Mehmet Aslanbey".

Luego de cruzar miradas de aceptación con Nasuh, Füsun lanzará el secreto de Azize: "no eres el hijo de Mehmet Aslanbey. Miran, tú eres hijo de Hazar Sadoglu y Dilsha... ésta es la verdad que te robó Azize".

"Usted puede ser la hermana de mi difunto abuelo, pero faltarle el respeto así a mi padre, no se lo merece", le dirá Miran sin embargo Füsun le dirá que sus palabras dicen la verdad y como forma de comprobarlo, le entregará unas cartas que Dilsha escribió en las que confiesa que ese hijo que esperaba no era un Aslanbey.

¿Quién es Füsun?

Füsun Aslanbey es una mujer de carácter fuerte, movilizada por el odio y la ambición. Este nuevo personaje es cuñada de Azize y regresó para generar un gran quiebre en la historia, al límite de que los protagonistas tendrán que buscar un nuevo hogar pero sobre todo lo tendrá que hacer Azize, que será despojada de todo.

Füsun es dueña legítima de la mansión y madre de 2 hijos que por ahora no se develarán quiénes son y dónde están. Estos secretos serán los nuevos que se tramen en la historia y las maldades vendrán de su mano, siendo más despiadada que Azize.