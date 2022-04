Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 20 de abril de 2022 00:00

Un giro inesperado y un rumbo incierto. Züleyha, la novela turca de las tardes de Telefe, presenta un panorama que desconcierta a muchos. Fikret dio un paso muy fuerte en contra de Demir Yaman para concretar su venganzan y ahora todas las cartas están sobre la mesa y puede ocurrir lo peor.

En el capítulo de este martes, Fikret imprimió en tamaño grande las cartas que Adnan Yaman le mandó a su madre cuando él era un niño y las pegó por toda la ciudad. Allí se podía leer el tenor de las amenazas que el gran empresario dirigía hacia la amante pero además dejaba en evidencia la clase de persona que era. "Si sigues diciendo que es mi hijo los mataré a los 2", decía una de las tantas reproducciones.

Al ver esto, la gente del pueblo repitió: "que hombre tan cruel", "era un maldito". Pero al llegar Demir y ver lo que había ocurrido, ordenó a su empleado retirar todas las reproducciones de las misivas que estaban pegadas en todas las paredes de la ciudad para que haya menos gente que las lea.

En el capítulo de este miércoles, Demir sabrá que muchos en la mansión saben que no se había ido de viaje de trabajo sino que algo esconde. "Müjgan sabe todo, sabe de nuestro viaje... dijo que me fue a visitar, no estaba en casa y mi vecina le dijo que salimos juntos vos y yo", le dirá Ümit a Demir. Luego le dirá un plan para engañar a la ex de Yilmaz: "dirás que me buscaste para dejarme con un amigo y yo diré lo mismo".

Por otro lado, Züleyha le contará a Zevda que le ocurrió en el campo y cómo fue que estuvo desaparecida más de 2 días: "Estaba terminando mi trabajo y vi a Fikret salir de la empresa. No entendí que podía hacer ahí el sábado. Lo llamaba y no se detenía. Él caminó rápido, se subió al auto y decidí seguirlo. Llegue al bosque y se me perdió... Primero intentaba huir, pero luego me tomó del cuello. Me soltó rápidamente y se asustó".

Luego Züleyha le dirá a Zevda su mayor sospecha con relación a quién es la persona que está hostigando a Demir. "Fikret se fue corriendo y mientras intentaba salir mi pie quedó en la trampa. Él salió corriendo. El hombre que buscamos es Fikret. Estoy segura. El hijo de Adnan Yaman es Fikret Fekeli", apuntará.

Sin embargo, cuando Zevda llame a Demir para que Züleyha le cuente toda la verdad, lo que saldrá de su boca será otra historia completamente diferente. "Iba a ir al molino, conduje y de pronto me dio mucha sed. Recordé que hay una fuente con agua dulce, me detuve porque quería tomar agua pero luego vi el cielo y me gustó mucho con las aves", comenzará relatando.

Luego contará que cuando miraba el cielo escuchó que se se encendió el motor del auto y salió corriendo para verlo. "Cuando lo vi ya se estaba alejando, intenté correr y tomé otro camino... corrí, caí en la trampa y no pude salir. Estaba sola en ese bosque", finalizó.