Mica Viciconte, la gran ganadora de Masterchef Celebrity 3

martes, 12 de abril de 2022 00:25

Se llevó todos los halagos desde el principio del certamen y si bien Tomás Fonzi no se quedó atrás, ella terminó siendo la gran ganadora de la noche. Este lunes, Mica Viciconte se consagró como la ganadora de la Tercera Edición del certamen de cocina de Telefe.

"Sos la luchadora, vas por la técnica", "sos ejemplo de esfuerzo y práctica", dijo en más de una ocasión Germán Martitegui al momento de dar las devoluciones por los 3 platos que presentaron en la última gala. Por su parte, Donato de Santis también destacó: "tenía le percepción que iba a ser una noche explosiva" y así fue.

"Acá hay dos grandes ganadores, haber llegado ahí los emociona a ustedes y nosotros. Son dos estilos diferentes. Uno basado en la sensibilidad y el otro en el estudio", dijeron desde el jurado y si bien la competencia fue muy pareja, la consagración fue para Mica.

La rubia se alzó como la campeona y la emoción la compartió rodeada de sus afectos más cercanos: Fabián Cubero y las hijas de él. Precisamente él fue el primero en dedicarle unas palabras: "estoy muy orgulloso porque se la dedicación".

Luego el jurado tomó la palabra para felicitarla empezando por Germán Martitegui: "no existe la inspiración sino la transpiración y vos sos el ejemplo de eso. Le pusiste todo, muchísimo... cocinaste, le pusiste todo, felicitaciones, ese premio es tuyo y te lo mereces".

Luego Damián Betular agregó "ahí lo tenés disfrutalo, pocas participantes tuvieron el objetivo tan claro: ganar. Representas en nuestro caso, muchos ejemplos de empleadas que embarazadas siguen en la cocina... es una felicidad haberte conocido y merecidísimo el trofeo de Masterchef".

Finalmente Damián destacó: "esa determinación que te caracterizó fue un ingrediente determinante para hacerte llegar hasta acá. Sos una campeona de tener esta familia y aumentarla con eso que tenes ahí adentro. Felicitaciones".

La flamante ganadora no pudo contener las lágrimas y se mostró muy emocionada por el premio y detrás de cámara expresó: "me dicen cosas muy lindas de la perseverancia, el esfuerzo y la dedicación. Está buenísimo".

Ante el jurado, Viciconte se mostró muy feliz y agradecida por el reconocimiento a su trabajo: "Fue una experiencia espectacular. Tengo 3 personas que admiro profundamente, aprendí muchísimo. Santi no te conocía y me pareces espectacular. Tener un compañero y un rival como vos Tomi me encantó".

Finalmente destacó entre lágrima que "nunca" tuvo "una competencia con tan buena onda". "Son partes de la familia. Tengo un bebé en camino que es algo que deseo hace mucho", expresó y no pudo seguir hablando por la emoción.

"Gané, me lo llevo a la casa y lo pongo en la mesa de luz para demostrar que sí se puede", cerró.