"Para enojarse hay muchas cosas": el descargo de Tomás Fonzi por la final de "Masterchef Celebrity"

martes, 12 de abril de 2022 10:58

Contra los pronósticos en redes sociales, Tomás Fonzi fue el subcampeón de la tercera edición de "Masterchef Celebrity 3". Sonriente y muy satisfecho por todo lo logrado, el actor destacó la labor de la ganadora Mica Viciconte y se alejó de toda polémica.

Sin embargo, y ante la catarata de comentarios en la entrevista con Diego Poggi en un Instagram live, decidió hacer un comentario. "Estoy leyendo los mensajes y hay mucha especulación. Quiero recordarles que esto es un programa de televisión. Para enojarse hay muchas cosas; problemas son otros y nos afectan de otra manera. Yo estoy feliz con lo que logré; yo ya gané. Me voy mejor".

Destacó que la producción grabó, como lo hizo en ediciones anteriores, dos finales. "Hoy no enteramos quién ganaba. Junto a Mica cada uno tenía que esperar en casa el resultado y estar a disposición de lo que se había pactado en cuanto a entrevistas. Mica lo ganó en buena ley. Se lo puso como objetivo y trabajó para eso".



Fonzi se mostró sorprendido por el cariño de los fans y recordó que hasta le colgaron un pasacalles frente a los estudios de grabación. "Sentí el apoyo y cariño de la gente. Me sumergí en algo nuevo y no podía controlar la respuesta de la gente ya que no era un personaje. Fue fuerte y tremendo".

Sobre el reality, marcó la calidad de la producción que lo acompañó en todo momento y confesó que tiene souvenires. "Me llevé repasadores. Son los mejores. Los lavás y quedan como nuevos; son profesionales", dijo entre risas. Y sumó un bonus: "me traje un licor picante de frutilla. Es delicioso".

Pero también se llevó algo que le dudará mucho más. "Hice amigos; personas a las que les atribuyo esa relación. Paulo Kablan es un tipazo; un amigo de verdad. Joaquín también y con Juariu quedó un vínculo muy bueno".

Hacia el final de la entrevista, que se extendió poco más de media hora, se sumó Mica Viciconte que había participado del programa de Germán Paoloski. Se saludaron y desearon lo mejor. ¿Se picará después?