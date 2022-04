Soñar Contigo: conocé al compañero incondicional de Anil Celik, Ceycey en la ficción

lunes, 11 de abril de 2022 00:00

Es uno de los personajes más llamativos y divertidos de la ficción. Supo ganarse el corazón del fandom con su forma de ser tan particular. Ceycey es uno de las figuras de "Erkenci Kus", la ficción turca que en Argentina se llama "Soñar Contigo".

La serie de las tardes de Telefe mantiene su preferencia en la audiencia por ser una comedia romántica que rompe con la estructura de las producciones turcas que se emiten en Argentina. La trama ronda entorno a Sanem y Can, dos jóvenes que se besaron por confusión en el teatro y que a partir de eso el amor fue siempre en ascenso.

Ella es empleada de la agencia de publicidad de Can pero su gran sueño es ser escritora. Él es fotógrafo y un gran aventurero pero se hizo cargo de la empresa mientras su padre está ausente. Ambos se aman pero las mentiras terminan separándolos. En este juego de la comedia romántica, uno de los personajes más confidentes es Ceycey.

Este personaje es muy extrovertido pero también atraviesa momentos de mucha tensión, cada vez que le piden que guarde un secreto. Si bien trata de ocultarlo, se ve desbordado cuando siente que no puede quedarse callado. A su vez, es quien aconseja a Sanem para no caer en los errores pero él no puede manejar sus propios errores.

Ceycey es interpretado por el actor turco Anil Celik. Éste nació en Ankara en 1988 y se graduó de la Universidad de Beykent, Departamento de Actuación. Su camino con esta profesión nació en el 2005, cuando tuvo su primera experiencia en series de televisión con Fifth Dimension. Sin embargo, su gran éxito internacional llegó con "Erkenci Kus", que en otras partes del mundo no sólo se llamó "Soñar Contigo" sino también "Pájaro Soñador".

El actor cuenta con casi 700 mil seguidores en Instagram donde comparte fotos de sus diferentes trabajos pero también de su vida personal. Precisamente ahí es donde mostró a su "amigo incondicional", su perro rotwailer a quien llama "hijo".

El actor tiene una decena de fotos con él no sólo actuales sino de su etapa de pandemia donde fue ese amigo que lo acompañó en todo momento y le brindó la mayor fidelidad. Las imágenes que comparte con él son algunas profesionales y otras hechas por él mismo.

Mirá algunas de las fotos que comparte