Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este lunes

lunes, 11 de abril de 2022 00:00

La verdad de quién es Fikret se conocerá esta semana en "Bir Zamanlar Cukurova", conocida en Argentina como Züleyha. La novela turca de las tardes de Telefe, transita un camino de mentiras que aún se mantienen ocultas pero el camino de éstas ya no es tan sostenido como al principio.

La semana pasada murió Behice y a partir de esto, Müjgan quedó sola con su hijo Kerem Alí. La joven fue a Estambul con Fikret para darle el último adiós al cuerpo de la mujer y el dolor la desbordó. "Hiciste muchos daños y cosas terribles. Pero si te perdono fue por lo que hiciste por mi cuando era pequeña", expresó la médica en la tumba de su tía, en el capítulo del pasado viernes.

Por otro lado, Fikret invitó a Müjgan a quedarse juntos en un hotel de Estambul para volver a Adana, su pueblo en la tarde del día siguiente en un vuelo. "Para dormir, descansar y olvidarnos de todo, volveremos mañana", le dijo a lo que ella agradeció reconociendo que pese a todo se quedó con ella y no la dejó sola. Sin embargo, cuando estén juntos cenando, la doctora le dijo que quería quedarse a vivir en Estambul y no regresar más al pueblo

"Todos dirán que soy la sobrina de una asesina", señaló Müjgan a lo que Fikret se puso muy mal y le pidió revertir esa idea: "te lo pido, somos una familia, no me falles". "Si me quedo acá, no estaré preocupada todo el tiempo de lo que digan a mis espaldas", subrayó ella pero él aclaró: "no tendrás que preocuparte por nada de esto en Cukurova, jamás.... por favor no repitas que te vas a quedar acá porque no soporto la idea".

En el capítulo de este lunes, cuando Müjgan y Fikret estén cenando, ella encontrará en su cartera un periódico en el que se leerá que su tía es quien mató a Hünkar. Ante esto, ella se verá desbordada y no querrá tampoco quedarse en Estambul. Sin embargo, él le pedirá que no siga pensando en esto y que él la protegerá siempre.

Por otro lado, Demir decidirá usar los gemelos que Ümit le regaló a escondidas y para ello se los colocará en una cena especial en la mansión Yaman. Allí Zevda le preguntará quién fue la persona que tuvo tan buen gusto para dárselo. "Tus mancuernillas están muy lindas, ¿las acabas de comprar?", le preguntará Zevda a lo que Züleyha responderá: "un cliente se las regaló".

Sin embargo, las miradas cómplices entre Ümit y Demir, revelarán la verdad ante los ojos de Zevda quien ante las sospechas de que ambos son amantes decidirá actuar. Por esto, irá hasta la casa que alguna vez fue de ella y allí advertirá que son amantes.

Paralelamente, Fikret avanzará con su venganza pero no tendrá el final que él espera. En plena noche, y sin que nadie lo detenga, ingresará a la planta de productos lácteos de la familia Yamán y allí abrirá el surtidor para derramar la leche que tienen los tanques. Una vez conseguido, ocurrirá algo que nunca imaginó: toda la maniobra fue vista por el señor Fekeli.

A partir de esto se desencadenará una conversación que dejará al descubierto quién es y sus objetivos.