Hercai: avance del capítulo de este lunes con la primera noche de amor de Miran y Reyyan

lunes, 11 de abril de 2022 00:00

Hercai transita la última etapa de la Tercera Temporada y con esto, la trama se va acomodando con el amor como protagonista. La novela turca de las siestas de Telefe, vive momentos en los que los protagonistas, Miran y Reyyan dejaron atrás los azotes de la venganza y se encaminan a vivir de su amor.

En el capítulo del viernes pasado, Azize convocó a Aslan para pedirle que se cuide ante la posibilidad de caer en las manos de la familia Sadoglu y pueda morir. Sin embargo, él no escuchó y su abuela decidió encerrarlo en una habitación y tras las rejas. "Nunca en la vida te he abandonado. Si estás acá es para proteger tu vida. Si estás encerrado, tu alma recobrará la paz que necesitas. No hay otro modo", le dijo la matriarca y luego agregó: "No estarás solo, traeré a tu madre y hermana. Pero hasta que pueda cumplir con mi venganza, estarás de este lado de la puerta para que algún día puedas estar con tu madre y con tu hermana".

Por otro lado, Miran llevó a Reyyan a un lugar muy especial, una finca con olivos. "El olivo es el primer árbol de la tierra y simboliza la abundancia, porque incluso vivió tantos años. Otro nombre que tiene es el árbol inmortal", expresó Miran y luego le anunció: "ahora esto es tuyo porque soy tuyo ahora. No quiero que tu vida se quede atrapada en la mansión. Esa noche en la puerta de la mansión Sadoglu, ¿recuerdas lo que dijiste? Dijiste que ya no estaba la vieja Reyyan frente a mi".

En el capítulo de este lunes, Miran seguirá con las sorpresas a Reyyan y el amor será el único protagonista. Después de que en los olivos, ambos se juraran amor y unión, pese a todo lo que les pueda pasar en el camino, él la invitará a salir a cabalgar. Con los caballos como el gran gusto que los une, decidirán compartir un momento juntos alejados de todos.

De bajo de un árbol, él le expresará: "Tu sabes cómo te ves ante mis ojos, como lo valiente que eres... la mujer fuerte que puede pararse, erguida y orgullosa, que puede enfrentarse ante cualquier cosa".

Luego la llevará a la cabaña en la colina, que es el rincón de los dos en el mundo y ahí le mostrará las últimas dos sorpresas que tiene para ella. Al llegar, verá cómo decoró todo el lugar con pétalos de rosas rojas y velas dispersas para dar luz a la noche. Pero habrá otra sorpresa que ella nunca imaginó y que dará el punto límite de la alegría de ella.

Finalmente la pasión nacerá de ese momento y por primera vez vivirán una noche de amor que marcará un quiebre en la historia y marcará las buenas noticias que vendrán a futuro.

"Tu nieto es más valiente que tú, nunca soltó la mano de su amada", reconocerá Azize al pensar en todo lo que hace Miran por Reyyan.