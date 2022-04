Rocío Marengo confirmó que será mamá: "estoy feliz, segura y tranquila"

ESPECTÁCULOS

Hace tiempo que Rocío Marengo viene manifestando públicamente sus ganas de ser mamá. Sin ir más lejos, cuando en 2020 abandonó MasterChef Celebrity aseguró que aprovecharía su tiempo libre para abocarse a su sueño de tener un hijo. Sin embargo, las cosas no se dieron como esperaba en aquel momento y en 2021 tuvo varias idas y vueltas con Eduardo Fort, su pareja hace casi una década, pero eso no impidió que terminara de darle forma a su deseo: será madre soltera.

"¿Vas a ser mamá? ¡Me muero de amor!", le escribió uno de sus seguidores en las redes sociales y le dio el pie para compartir la buena noticia: "¡Sí, sí! ¡En unos días tendremos novedades! Estoy feliz de haberlo compartido con ustedes! Me saqué mucha presión de encima. ¡Estoy muy feliz y tranquila!".

Días atrás, en una entrevista con Pronto, la mediática explicó que esta decisión no afecta a su relación con el hermano de Ricardo Fort. "Entiendo que si soy mamá, Edu estaría al pie del cañón al lado mío, acompañándome en lo que sea. Obviamente a su forma porque él es muy especial, pero siento que si soy mamá, él estaría a mi lado", declaró y aseguró que decidió aventurarse a ser madre en solitario "para no molestar a nadie".

"Mi deseo es ser mamá y quizás no es atarme a un hombre para que sea el padre de mi hijo. Lo que quiero del compañero que tenga a mi lado es estar unido desde el amor y no desde un proyecto de haber tenido un hijo", señaló. "Una cosa es ser mi novio, que es pasajero porque hoy está porque hay amor, pero si mañana no está el amor, chau! Y otra cosa es ser padre de un hijo que es para toda la vida. Edu es mi novio! Y nos -a mi bebé y a mí- acompañará mientras esté en pareja", diferenció la rubia que actualmente se encuentra trabajando en la TV chilena.

Todavía no adelantó de qué forma abordará la maternidad, ya sea a través de una inseminación con un donante, una subrogación de vientre o una adopción, pero está claro que ya está todo encaminado. Cabe recordar que en sus crisis con Fort el principal desencadenante fue que el empresario no la acompañaba en su carrera y que la "dejaba sola".