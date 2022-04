Declaración Jimena Monteverde: "todavía no me llamaron para estar ni con Mirtha ni con Juana" En los últimos días se rumoreó que habrían llegado a un acuerdo en el que "Chiquita" se haría cargo de la emisión de los sábados y Juanita, de la de los domingos y Jimena Monteverde, la cocinera del ciclo, no esquivó el tema.