"Es tramposo por naturaleza": Germán Martitegui estalló de bronca contra Damián Betular

No es desconocida la "rivalidad" entre Germán Martitegui y Damián Betular. Los chef que comparten el jurado en "Masterchef Celebrity" tienen una deuda del pasado cuando Tegui no contrató al pastelero delicatessen para un trabajo y... los rencores siguen.

O al menos eso se mantuvo en la segunda temporada de "Manos arriba, chef!", el divertido reality que los tiene junto a Donato de Santis como protagonistas y rivales en un envío que se emite por Paramount + y que llegará los martes a las 23.30 hs. (primera temporada) a Telefe.

En uno de los programas, el asunto entre ambos se pone picante. "Venía preparado psicológicamente para otra cosa y al final, terminamos con esto; con un postre contra Damián que es pastelero. Veo negra la situación", anticipó Germán, visiblemente ofuscado. Pero el tema no terminó allí para él y su participante.

¿Betular hizo trampa? uD83DuDE2E @germantegui lo acusa de algo muy grave en este nuevo episodio de #ManosArribaChef uD83DuDE21 Mirá lo que pasó por @paramountplusla pic.twitter.com/26Joi3ABZQ — telefe (@telefe) April 6, 2022

"Nos acaban de cambiar todas las cosas de la heladera", advirtió cuando notó la maniobra de "Betu". Las cámaras captaron la maniobra: "vamos a esconder la crema y el mascarpone. Lo vamos a poner en la puerta", dijo, con una mirada cómplice a la joven que realizaba el desafío.

"Es tramposo por naturaleza. Opté por ignorarlo. Opté por seguir adelante y vamos a ver si da resultado", se mantuvo Germán. Pero todo desbordó cuando el postre no salió como esperaban: "Está quedando mal y para colmo, (el participante) mira de reojo y está desaprobando que se haya roto cuando todo es culpa de él que se rompió. Me quiero matar en esta situación. Me quiero matar", confesó. ¡Picante!

En tanto, ambos serán parte de la gala final de "Masterchef Celebrity 3" que definirá quién es el mejor en la cocina: Mica Viciconte o Tomás Fonzi. Este domingo se concretará la primera parte y este lunes, se conocerá al o la ganador/a.

Germán, a su vez, llegará con la primera temporada de "Proyecto Tierras" a Telefe, después de "Masterchef Celebrity" y "Viaje Chef", este domingo.