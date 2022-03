Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este lunes marcado por el último adiós

lunes, 7 de marzo de 2022 00:00

Züleyha, la novela turca de las tardes de Telefe transita momentos de separación. Es que el plan de escapar de Züleyha con Yilmaz se derrumbó después de que Rahmet denunció a la policía que su sobrino había escapado con el bebé que tiene con Müjgan. A partir de ahora la separación se establecerá para siempre con el dolor de sus protagonistas.

En el capítulo del viernes pasado, Yilmaz le contaba a su amada, mientras manejaba el auto escapando, que iba a iniciar un negocio con su amigo Ferjat, en un lugar que nadie conoce. "Venderemos productos turcos, antes voy a conseguir el dinero. Lo había ocultado. Vendí mis activos a Hünkar cuando huimos la primera vez. Ella y yo hablamos, me dijo que lo único que quería era que sus nietos fueran felices", explicó Yilmaz a Züleyha quien prometió que a partir de ahora a sus hijos "nunca" les iba "a faltar nada".

Sin embargo en el camino, la policía interceptó la circulación del vehículo. A partir de esto fueron llevados a la comisaría con los niños. "Cuida a mis hijos amor mío, no me volverás a ver nunca más. Acabaré con Demir en cuanto salga de este lugar. Pasaré el resto de mis días en una prisión. Conseguiré mi venganza", dirá Yilmaz a Züleyha. Pero lejos de ser Demir quien denunció a la policía, fue su padrino, Rahmet quien pidió ayuda a los efectivos para que su sobrino no escapara con el hijo de Müjgan. "¿Cómo puedes llamarme padrino? Lo siento pero tu no eres nada para mi. Jamás vuelvas a buscarme", sentenciará el señor Fekeli.

En el capítulo de este lunes comenzará la cuenta regresiva para momentos muy fuertes en la novela. Es que Züleyha decidirá ir con Demir y sus hijos y abandonar a Yilmaz pese a los pedidos de él. De esta forma abandonará para siempre el sueño de escaparse juntos y vendrá el dolor.

Frente a la madrastra de Demir, Züleyha pondrá fin a sus sueños y confesará todo el infierno por el que le tocó pasar en diferentes momentos de su vida: "Intenté desafiar al destino una vez más. No tienes idea de cuanto sufrí Sevda, desde el día que nací. No tengo un solo recuerdo de mi padre. A mi madre la perdí cuando era pequeña, mi hermanastro mayor era muy cruel y me dejaron con él. Trabajaba día y noche para ganar dinero y alguna vez no tenía para comer. El despiadado de mi hermano me vendió a un monstruo. Él estuvo a punto de abusar de mi pero Yilmaz me rescató".

Luego le contará que por el amor que Yilmaz le tiene se convirtió en asesino: "Mató a un hombre para salvarme. Él se convirtió en un asesino, no se que haría sin él. Ha sido el rayo de luz en la oscuridad. Cómo puedo abandonarlo ahora. Me arme de valor, estaba dispuesta a enfrentar a Demir pero el destino impide que seamos feliz. Ha destruido nuestras ilusiones".

Por su parte, Fekeli mostrará su decepción por lo que le hizo Yilmaz. "Te llamé mi ahijado, te di mi corazón, un lugar especial dentro de mi. Tu eras mi ahijado y por eso duele tanto la traición. Cómo pudiste hacerme esto a mi, traicionar a alguien que te quiso tanto", lanzará Ali Rahmet a su ahijado para finalmente echarlo de la casa y decirle que no quiere verlo nunca más.