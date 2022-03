Hercai: avance del capítulo de este lunes

lunes, 7 de marzo de 2022 00:00

La venganza se va cocinando despacio en Hercai, la novela de las siestas de Telefe. La ficción turca atraviesa un momento en el que un velo de mentiras se tiende para poder dar el gran ataque de la mano de algunos miembros de la familias Aslanbey.

En el capítulo de este viernes, Azize apareció en la mansión Sadoglu con un pedido y una promesa. La matriarca le dijo ante todos: "No he venido a morir acá, he venido a detener la muerte. Obsérvame estoy sin armas y sin hombres". Luego agregó: "He visto suficiente y hemos pasado por demasiadas cosas. Por qué nuestros nietos deben seguir pagando por nuestras acciones. Propongo que restauremos la paz y dejemos el odio atrás. Es lo mejor para todos y si queremos seguir ayudando a nuestros nietos es mejor que la familia haga las paces y olvidemos el pasado".

En un accionar que sonó muy cautivante para la familia Sadoglu, Azize lanzó: "vengo a hacer una oferta de paz y cualquiera sea la decisión que me des, no volveré a tomar decisiones en el directorio. Ya no votaré y te doy plazo hasta mañana para que tomes una decisión. Estaré esperando en la plaza porque tu respuesta debe ser escuchado por el pueblo".

En el capítulo de este lunes, Azat irá a la casa de Aslan para hablar en un gesto de amistad. "Estamos en deuda contigo, ayudaste a un desconocido y tu vida se volvió un caos", lamentará el joven Sadoglu quien luego invitará a su nuevo amigo a cenar en su casa sin conocer las verdaderas pretensiones de éste. "Para que me vaya de acá te inclinaste al enemigo abuela. Estoy en el camino correcto", pensará Aslan mientras avanza con la venganza.

Por su parte, Nasuh dirá a la familia Sadoglu que decidió aceptar la propuesta de paz de Azize sin embargo su hijo Cihan no confiará en lo que viene. "No quiero nada más papá, que Dios te bendiga. Obviamente estás preocupado por mi hijo y mi hermano con las palabras que te dijo te ayudó a tomar esta decisión. Eso es todo lo que te puedo decir. Simplemente no quiero que alguien de mi familia muera o se convierta en asesino", señalará Cihan notoriamente molesto por el verdadero trasfondo del acuerdo de paz.

Por otro lado, un abogado irá a la mansión Aslanbey para hablar con Miran y pedirle que firme los papeles del divorcio con Reyyan. Si bien lo hará, el amor y la relación de ambos seguirá en adelante a escondidas.

Finalmente, Azize confesará con su pensamiento que no hay tal acuerdo de paz por más que las manos se estrechen con Nasuh. Todo lo hace únicamente para salvar al hijo de la Sultana. "Mi Aslan, este es el momento de esperar. Pero una vez que estés lejos de acá sano y salvo, entonces Miran tu y tu linaje lo pagarán. Haré que paguen por esta paz una y mil veces", señalará la anciana.