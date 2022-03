Züleyha Tierra Amarga: Fikret y Ümit, la pareja que prepara la peor trampa

martes, 22 de marzo de 2022 00:00

Una relación inimaginada y una trampa que ya empezó a entramarse. Züleyha, la ficción turca de Telefe, cuyo nombre original es Bir Zamanlar Cukurova, atraviesa un camino en el que 2 de sus personajes mantienen ocultas sus verdaderas intenciones. Se trata de Fikret y Ümit quienes son pareja en lo privado pero completamente desconocidos en lo público del pueblo.

En el capítulo de este lunes, se vio como Fikret intenta cada vez acercarse más a Müjgan cuyo hijo, Kerem Ali, es el único heredero de Yilmaz. La joven médica se ve cada vez más atraída por el primo de su ex quien se muestra muy gentil. Sin embargo Behice se dio cuenta y alertó a la chica.

"Me he dado cuenta que Fikret te gusta... sólo digo la verdad. Müjgan ya no me quiero quedar más tiempo acá. Siempre fue un infierno pero más para tí. Los hombres de acá no son buenos para vos. Yilmaz no lo era y Fikret tampoco lo es. Fikret es el mismo error de Yilmaz, ¡basta!. ¿Quieres que Kerem Ali viva esto?", advirtió la tía de la médica quien destacó que ella es "una mujer hermosa" y que entiende que "busques el amor pero podrías buscar un abogado, alguien que esté a tu altura".

Luego apuntó contra Fikret: "es muy ignorante y ni siquiera sabe hablar correctamente. Solo es atractivo y nada más. ¿Eso estás buscando?".

Por otro lado, Cermin le propuso a Züleyha que sea la nueva presidenta de la Asociación de Mujeres de Cukurova porque ella "tomaría buenas decisiones" para el pueblo. Luego justificó: "Se que estas muy ocupada, los niños, la granja y tienes acciones en la compañía pero esto era muy importante para Hünkar, puso todos sus esfuerzos en la Asociación... cuando los Yaman no está involucrados en la toma de decisiones, no se hacen las cosas como corresponde.... podrías seguir el legado que Hünkar ha dejado".

En el capítulo de este martes, Züleyha aceptará el desafío de ser la presidenta de la Asociación y en medio de la asamblea se enterará que Behice con Müjgan se irán del pueblo llevándose a Kerem Ali. Al saber esto, Züleyha intervendrá para convenserla que cambie de decisión: "Ali Rahmet quiso a Yilmaz como su hijo, hizo tantas cosas por él que incluso un padre no haría. Quería Kerem Ali como a su nieto".

Al escuchar estas palabras, Behice asegurará que no siente nada de remordimiento por la decisión que está tomando de irse: "nada más siento culpa cuando es mi familia. Llevaré a Kerem Alí a la alta sociedad y lo llevaré a los mejores colegios privados".

Por otro lado, la nueva doctora del pueblo, Ümit, se cruzará con Demir y buscará conquistarlo. Usando sus dotes femeninos lo seducirá y hará que él se sienta atraído por ella, cada vez más. En plena calle ambos se cruzarán y ella le pedirá que la ayude a conocer el pueblo.

"Me gustaría salir a conocer Cukurova con alguien que sea originaria de acá.... quisiera conocer la ciudad en algún momento", le dirá a lo que Demir no dudará en ofrecerse y con gentileza accederá a su pedido.

Después de este encuentro, ella irá al lugar que nadie imaginaba: la oficina de Fikret. Allí se encontrarán cara a cara y a solar. "Fue difícil pretender que no te conocía", le dirá él al verla mientras se acerca lentamente. "Para mi también, fue difícil Fikret", le responderá ella para sellar el momento con un beso en la boca.