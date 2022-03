Sin Iván de Pineda, qué conductor podría ser convocado para "La Peña de Morfi"

martes, 22 de marzo de 2022 14:21

La muerte de Gerardo Rozín fue un cimbronazo para el mundo del espectáculo y también para su programa "La Peña de Morfi". Tras el homenaje que se le realizó el pasado domingo con la conducción de Jésica Cirio, Zaira Nara y Julieta Prandi, la nueva temporada sumó una baja.

Es que Iván de Pineda se bajó de la conducción que había sido anunciada antes de la partida de Rozín. Si bien no trascendieron los motivos oficiales, los rumores aseguran que no quiso seguir sin la guía del mentor del programa y otros, que no habría buena relación con Cirio.

No obstante, el ciclo seguirá y se busca reemplazo. Entre los nombres que asomaron, uno de los primeros fue el de Jey Mammon que fue uno de los pases del año en Telefe. Se esperaba su debut con un ciclo propio, justamente después de "La Peña de Morfi" para abril.

En las redes sociales, el fandom apuesta por Jey por su buena experiencia en Los Mammones, precisamente por su formato musical. ¿Tomará el desafío? En tanto, él siguió y celebró el homenaje a Rozín a través de Twitter con posteos alusivos.