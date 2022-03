Fugitiva: le propusieron casamiento a una de las protagonistas

miércoles, 2 de marzo de 2022 00:00

Es la novela turca éxito en Argentina. Desde que estrenó a principios de febrero conquistó el rating por la pantalla de Telefe y sus protagonistas llegaron al corazón de los televidentes. Fugitiva, "Sen Anlat Karadeniz" como es su nombre original, supera diariamente los 11 puntos de rating y de esta forma se convierte en la ficción más vista.

La trama cuenta la historia de Nefes (Irem Helvacioglu), una joven madre que huye de su ex pareja, Vedat (Mehmet Ali Nuroglu), quien la mantuvo cautiva con su hijo y le provocó un verdadero infierno. En la mansión, él la hacía víctima de violencia de género, mientras que a su niño lo mantenía aislado del mundo.

En la historia, aparece un héroe, Tahir (Ulas Tuna Astepe), que es quien la saca del infierno y la defiende en el camino para evitar que le haga más daño. A partir de esto, una serie de personajes desarrollan situaciones que condimentan la ficción.

Entre ellos hay una figura que conquistan por su simpatía y ocurrencias pero también por la confianza que en ella depositó la protagonista. Se trata de Asiye, la esposa de Mustafa Kaleli, que está protagonizada por la actriz turca Öykü Gürman.

La mujer tiene 39 años de edad y no sólo es actriz sino también cantante. Tiene una larga trayectoria profesional y ahora pasa un excelente momento en lo personal. Es que su novio le propuso casamiento.

Fue el pasado 13 de enero y el lugar elegido para eso fue la torre de Eiffel, en París, Francia. Fue durante una noche estrellada y todo quedó plasmado en su muro de Instagram.

En la red social compartió 10 fotos con un posteo en el que expresó lo que este momento significó para ella. Entre las imágenes se pueden ver varias en las que muestra el anillo de compromiso.

En el texto expresó: "París. ¡Volamos hacia la noche, volando de la felicidad con la vida que se va volando! Fue un momento que no me esperaba, pero todo se convirtió en amor en el fluir, en la naturalidad que más amo, de repente. Dije que si @fatihicmeli

Gracias, mis queridos amigos Onur y Asli, quienes son los principales socios en esto. Me has hecho muy feliz". El texto lo compartió con emoticones, entre los que había uno con forma de anillo y otro de corazón.

El posteo superó los 153 mil Me Gusta y miles de comentarios, muchos de ellos de actrices y actores del mundo del espectáculo turco.

Por su parte, él compartió en su muro de Instagram un par de fotos con un texto que decía: "Un día, se aceptará tal oración para que olvides todas las infelicidades que experimentaste en el pasado. Por toda la felicidad que me has dado, te quiero mucho".