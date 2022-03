Hercai: avance del capítulo de este miércoles 2 de marzo

miércoles, 2 de marzo de 2022 00:00

Después de idas y vueltas con la mentira sobrevolando, Miran y Reyyan se reconciliaron pero vienen tiempos de mucha virulencia en Hercai, la novela turca de las tardes de Telefe. La ficción atravesará situaciones en las que una nueva venganza comienza a gestarse pero con los protagonistas en el corazón de la familia Sadoglu.

En el capítulo de este martes, Miran le explicó a Reyyan cómo nació el disparo a Azat y le dijo que lo hizo para evitar que su abuela o los guardias le dispararan. "Le disparé para mantenerlo vivo, no para matarlo. Créeme, te estoy diciendo la verdad", le explicará con lágrimas en sus ojos y pidiendo que ella le dispare si no le cree. Luego agregará: "Si no le hubiera disparado a Azat, Mahmut le hubiera disparado en la cabeza. Le disparé para protegerlo, no haría nada que me separe de tí. Si yo no le hubiera disparado, no estaría vivo".

Además agregó: "mi abuela me apuntaba a un arma a mi, no sólo lo salvé a él sino también a mi propia vida. La única salida fue dispararle en una parte del cuerpo que no fuera fatal... mi abuela ya renunció a mi Reyyan y eso significa que hubiera matado a Azat sin dudarlo y por eso te llevó a tí hasta allá. Para que tú también renunciaras a mi". A partir de estas palabras llegó la reconciliación y nuevamente ambos siguieron camino juntos.

Por otro lado, se descubrió el plan de Aaron quien actúa dentro de la venganza de los Aslanbey. El esposo de Yaren se reunió a escondidas con Aslan y él terminó de encaminar la venganza. "Tenemos mucho que hacer", lanzó Aslan a lo que Aaron dijo que "la señora Azize tiene varias tormentas". "Por eso estamos acá, para detener las tormentas de Azize", explicó Aslan a lo que subrayó: "mi abuela quiere que me vaya también, hará lo que sea para eso. Tú sigue con mi trabajo como mi mano secreta dentro de esa familia".

En el capítulo de este miércoles, Azize se preguntará si Aslan llegó hasta allá como su amigo o enemigo: "Eres mi nieto después de todo. Te protegeré y mandará lejos del peligro". Luego la mujer le preguntará a la cara los motivos por los que él regresó.

"No dejaba de pensar en cómo sería todo, la primera vez que nos viéramos. Una abuela y su nieto. Pero resulta que es todo lo que se de tí, que eres mi abuela", señalará el joven y le pasará una carta para saber quién la escribió.

"Me enojé tanto contigo cuando supe que tenía una familia. Te odié, sólo pensaba que tenía que hacer que ella pague. Por qué tuvo que alejarme de mi familia, por qué", reprochará Aslan a lo que la mujer le permitió que le gritara pero le pidió que se vaya.

"Me parece que lo sabes todo, qué diferenciaría que yo te dijera algo más. Debes irte de inmediato. Los Sadoglu deben estar preparando su siguiente paso", le ordenará la matriarca de los Aslanbey sin embargo él le aclarará: "ellos no pueden saber nada de mi. En cambio yo averigüé mucho de ellos y también sobre tí. Descubrí que tratas de protegerme. Después lo limpiaste todo. Se por qué estuve en los mejores internados del mundo. Se todo de ellos y cuando lo supe lo pensé mucho. Mi rabia contigo cesó pero después elegiste a Miran sobre mi y diste tu guerra con él".

¿Qué pasará ahora?, ¿Aslan se sumó a la venganza de Azize o es todo un plan para destruirla a ella?