Cambió Masterchef Celebrity y sorprendió a los seguidores en la noche del domingo

lunes, 7 de febrero de 2022 00:12

Este domingo, Masterchef Celebrity sorprendió a los seguidores con un cambio inesperado para muchos. Es que en el inicio de la Semana Dorada, no hubo gala de eliminación y los participantes se midieron con el fin de conseguir la inmunidad. En esta ocasión, Tomas Fonzi, Denise Duman, Catherine Fulop, Mica Viciconte, Paulo Kablan, Joaquín Levinton y Mery del Cerro tuvieron que mostrar toda su destreza en las hornallas y el resultado dividió las aguas.

Los siete concursantes tuvieron que hacer canelones con diferentes rellenos a partir de ingredientes que fueron entregados a partir de una caja sorpresa. Este desafío dejó cara a cara a Joaquín Levinton y Mery del Cerro con miras a subir al balcón y de esa forma perder la chance de inmunidad plena. El jurado definió que quien no podía pelear por el delantal dorado en la semana que comienza era Mery del Cerro.

"Me parece injusto", dijo la actriz ex Casi Ángeles quien luego consideró que su plato no estaba tan mal.

El cambio

La emisión del domingo 6 de febrero de Masterchef Celebrity tuvo un gran cambio, debido a que hay muchos de los concursantes que se contagiaron con coronavirus. Por esto, no hubo gala de eliminación y se convirtió en el comienzo de la "Semana de Oro" de la competencia.

En la gala de eliminación se encontraban María del Cerro, Micaela Viciconte, Paula "Peque" Pareto, Malena Guinzburg, Ernestina Pais y Luisa Albinoni. Las únicas presentes en el domingo fueron Mery y Mica, e ingresaron vistiendo delantales blancos junto con Tomás Fonzi, Catherine Fulop, Denise Dumas, Joaquín Levinton y Paulo Kablan.

"Algunos de ustedes estaban en la gala de eliminación, y también muchos de sus compañeros que no han podido estar hoy, porque están atravesando su Covid y no van a poder estar participando de esta semana", indicó Santiago con respecto a las ausencias de Juariu, La Peque, Guinzburg, Luisa y Ernestina.

"El próximo domingo sí se va retomar la gala de la competencia oficial, es decir, con todos los que tenían que participar hoy con delantal negro", explicó el conductor.

El jurado se encargó de decirles a los participantes que tienen la posibilidad de competir por el delantal dorado y que quien haga el peor plato de cada noche ya no podrá obtenerlo.

"Va a haber un único o única ganadora", aseguró Damián Betular.

"El cocinero o cocinera que lo obtenga, ganará la inmunidad para la próxima semana", indicó Donato de Santis, que luego aclaró que, en caso de que lo ganen Viciconte o Del Cerro, primero deberán superar su instancia de eliminación pendiente antes de adquirir el beneficio.

"Quizás sumemos algún premio o reconocimiento más", avisó Del Moro al comenzar esta gran Semana de Oro en Masterchef Celebrity.