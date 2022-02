Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este lunes con una sospecha de quién mató a Hünkar

lunes, 7 de febrero de 2022 00:02

Momentos de mucho dolor se viven en la novela turca Züleyha, por la pantalla de Telefe. Es que uno de los personajes más queridos de la ficción tuvo un final trágico y desencadenó una conmoción en todo Cucurova. Se trata de Hünkar, quien fue asesinada por Behice en un intensa discusión, después de que la madre de Demir descubriera que ella era la asesina de sus ex maridos.

El cuerpo de Hünkar fue encontrado por Demir, después de una intensa búsqueda de los peones de la familia Yaman. La mujer fue trasladada, a partir de esto, a la mansión para darle el último adiós y allí fue donde se enteraron de lo ocurrido Züleyha y Fekeli, entre todos los demás.

En el capítulo de este viernes, cuando Demir encontró el cuerpo de Hünkar quedó devastado. Cuando la llevaba en la camioneta a la mansión, retumbaba en su memoria las dulces palabras que alguna vez su madre le dijo: "Demir, mi razón de vivir, mi hijo. Lo hecho, hecho está. Lo único que deseo en la vida es que seas muy feliz. Si eres feliz, yo también lo soy. Te amo tanto hijo".

Luego, mientras la llevaba en brazos al interior de la mansión más de sus palabras llegaron a su memoria: "Mi Demir, mi hijo. Tú y yo nos lastimamos tantas veces, mientras más nos lastimamos nos hicimos más valiente. Sabes que renuncié a muchas cosas por tí, porque eres a quien más amé. No dudé en dedicarte cada segundo de mi vida. Las madres damos a nuestros hijos lo mejor de nosotros pero no elegimos el destino. Pensé que podía cambiar el tuyo pero me equivoqué".

En el capítulo de este lunes, todos en la mansión se mostrarán consternados por lo ocurrido y la confirmación de la muerte de Hünkar se multiplicará en todo Cucurova hasta llegar a los oídos de Müjgan quien se enterará por Gülten lo ocurrido con la dueña de las propiedades Yaman. Consternada por lo ocurrido le contará a su tía que Hünkar había sido asesinada pero advertirá que quien la mató podría ser ella.

Por otro lado, el más impactado será Fekeli quien ya estaba planeando el tan ansiado casamiento con su amada. En medio del dolor, llegará a la mansión y al arribar a la habitación, abrazará a Demir entre lágrimas. En el lecho de muerte le hablará a la mujer "con el peor de los tormentos": "Estas sangrando amor, estas sangrando verdad? nosotros también Hünkar y lo seguiremos haciendo".

"Hünkar, mi amada, mi esposa. Tu también te fuiste. ¿Por qué? Te llevaste tus hermosos ojos y me dejaste. Pero yo no puedo existir sin tí. ¿Por qué te fuiste? Mi vida está acabada, por qué me abandonaste. Que voy a hacer sin tí, por qué te fuiste, por qué me dejaste", agregará.