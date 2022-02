¿Quién es el verdadero amor de Ulas Tuna Astepe, Tahir en Fugitiva?

lunes, 7 de febrero de 2022 00:02

"Sen Anlat Karadeniz", conocida en Argentina como "Fugitiva", desembarcó hace unas semanas en Telefe y de la mano de ésta ya empezaron a ser conocidos sus actores en este país. La ficción turca tiene como protagonista a Nefes, interpretada por Irem Helvacioglu, quien huye de su casa cansada de los golpes de su pareja, Vedat quien está actuado por Mehmet Ali Nuroglu.

En el camino de ella se cruza Tahir, que se convierte en su héroe y salvador ya que no sólo logra rescatarla de los tormentos sino también protegerla ante el acecho de Vedat. Ulas Tuna Astepe es el actor que lo interpreta y que ya conquistó los corazones del público en la Argentina.

El actor nació en Izmit, Turquía, el 5 de mayo de 1988. Tiene 33 años de edad y una larga trayectoria de la mano de la actuación. Cursó sus estudios universitarios en el Conservatorio de Teatro y su éxito llegó con Fugitiva, la ficción que alcanzó a ser emitida en más de 30 países.

"Estoy orgulloso de Tahir. Es un personaje que me inspira y me da fuerza. En algunas escenas, me puse muy nervioso; Hay lugares donde lloro y digo: 'Son cosas reales que alguien ha vivido en la vida'", expresó el actor a la prensa turca sobre el papel que le tocó interpretar.

Pero ¿qué se conoce de su corazón?

El actor es muy reservado en su vida privada y trata de mantener mucho cuidado en cada paso que da en materia del amor. La última mujer con la que se lo vinculó y fue calificada como novia por la prensa turca fue la actriz Cansu Baydar.

Ulas Tuna Astepe, sevgilisi Cansu Baydar ile sinema keyfi yapti. Sinema çikisi, basin mensuplarinin birlikte poz istegini geri çeviren Ulas Tuna Astepe, "Asla poz vermem. Burada yatarim ama birlikte poz vermeyiz" yanitini verdi pic.twitter.com/CabL8Wyd3X — Televizyon Dünyasi (@TvDunyasii) February 22, 2020

Si bien hoy está solo y no tiene pareja, Cansu Baydar fue quien por mucho tiempo fue vinculado por la prensa del corazón con ella, aunque él nunca lo confirmó. Tal es así que en el 2020 ambos fueron vistos por los paparazzis juntos y cuando él los vio se puso de muy mal humor.

Ulas Tuna Astepe, sevgilisi Cansu Baydar ile Cihangir'de yürüyüs esnasinda kavga etti. Sevgililer, köpeklerini sevmeye çalisan iki kisi yüzünden hararetli sekilde tartisti. Astepe'nin uD83DuDCCD"Zaten salgin var. Neden hayvani insanlara sevdiriyorsun?" diye çikistigi iddia edildi. pic.twitter.com/E7M4MPEibS — baymagazin - #EvdeKal (@baymagazin) May 3, 2020

Según el portal turco Magazinn, un día Ulas Tuna Astepe y ella fueron al cine en el centro comercial y cuando la prensa le pidió fotos, él contestó: "Yo nunca poso". Luego en otra ocasión, de acuerdo al portal Sabah, ambos discutieron en plena calle cuando salieron a pasear a sus mascotas. En esta oportunidad también reaccionó mal.

Sin embargo, hoy él está soltero y sin dudas es uno de los galanes más codiciado no solo de Turquía sino de los seguidores de las ficciones turcas.