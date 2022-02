Vicky Xipolitakis confesó la verdad de su relación con Germán Martitegui: "me gustaba mucho"

lunes, 7 de febrero de 2022 00:52

Sin dudas fue una de las participantes que más dio que hablar en su paso por Masterchef Celebrity 1 (Telefe). Vicky Xipolitakis fue una de las revelaciones del certamen de cocina, llegando a avanzar mucho en el programa sorprendiendo por su habilidad con la comida. Sin embargo hubo algo que también generó mucha repercusión: su beboteo con Germán Martitegui.

A casi 2 años de aquel programa, y después de que se potenciaran los rumores de que entre ambos hubo una relación amorosa, Vicky contó la verdad. Fue en ViajeChef, con Roberto Gómez Ugarte, en la emisión de este lunes en la madrugada. En esta ocasión, la rubia estuvo invitada al viaje taxi y en la ocasión habló de su experiencia con el integrante del jurado del certamen de cocina.

"No llegamos a salir", comenzó confesando cuando el conductor le preguntó sobre aquella relación. Luego contó: "sólo una vez nos encontramos por casualidad en un cumpleaños y no hubo más nada". El festejo al que hizo referencia fue el que se dio tiempo después de que el certamen finalizó y que tuvo como agasajado a Donato De Santis.

Ante esta revelación, Robertito intentó saber más y le preguntó quién fue el que no dio el paso para relacionarse, si él o ella: "me parece que él, no quiso". "Me gustaba mucho", agregó en pocas palabras y confesó: "a mi me lo nombran y sonrío".

Luego se sometió al desafío de decir qué plato representaría cada miembro del jurado en un restó. "El plato principal sería Martitegui", aseguró sin rodeo. Luego indicó que Donato ocuparía el rol de plato de entrada y Damián Betular, "por su dulzura" sería el postre.

Por otro lado, se mostró muy agradecida a Masterchef Celebrity y señaló: "fue mi primer trabajo después de ser mamá y me volvió a acercar a la gente".

Finalmente confesó que le "encantaría formar pareja" pero ahora su prioridad es su hijo. "Cuando hay amor todo se puede", finalizó.