Damián Betular reveló el primer detalle de su nuevo trabajo

martes, 1 de febrero de 2022 00:00

Damián Betular está listo para su próximo gran paso. Tras 9 años como chef ejecutivo del hotel Palacio Duhau-Park Hyatt dio el gran paso y este lunes compartió un adelanto.

En Historias de Instagram, mostró el logo de "Patisserie Betular", su nuevo emprendimiento en el que compartirá delicias con su sello de autor. El carismático y querido jurado de "Masterchef Celebrity" decidió dar este año el paso a la independencia en plena consolidación de su carrera en TV.

Betular había manifestado que su gran proyecto era tener su pastelería, que inaugurará muy pronto y no será la única sorpresa del año ya que lanzará también un nuevo libro.

El pasado 18 de enero, había sorprendido con su despedida. "HASTA SIEMPRE… En abril del año 2013 llegué para una entrevista de trabajo al mejor hotel de Argentina, el lugar en el que había soñado trabajar desde que empecé a estudiar. Pasaron las semanas y recibí una llamada: me daban la bienvenida a Palacio Duhau - Park Hyatt Buenos Aires", señaló el referente en pastelería.

"Fueron nueve años, que me formaron como profesional y como persona. Nueve años en los que me sentí acompañado y cuidado, en que recibí el apoyo para poder crear sin límites, disfrutando de hacer lo que más amo. Hoy termina mi paso por este lugar maravilloso en el que pude crecer, lugar que me regaló momentos inolvidables y al que pude representar viajando por numerosos destinos", detalló en el posteo, junto a una imagen del imponente Palacio.

"Lo más importante de estos nueve años son las personas: amigos y colegas. Personas que cambiaron mi vida, algunas de las cuales ya no están, personas que me acompañan en cada decisión que tomo y que llevo conmigo para siempre. Solo queda decir GRACIAS", sentenció el actual jurado de Masterchef Celebrity.