Hercai: avance del capítulo de este martes

martes, 1 de febrero de 2022 00:00

Momentos contradictorios y con cosas por descubrir se vivirán esta semana en Hercai, la novela turca que conquista a la audiencia todas las siestas por Telefe.

En el capítulo de este lunes, Reyyan y Miran se dispusieron a disfrutar del Día de San Valentin, sin embargo terminaron viviendo un momento frustrado. Es que en el hotel donde se hospedaban cerca del mar, apareció Aaron y un nuevo personaje: Dennis.

En esta ocasión ambas presencias alteraron el buen momento que se disponía a pasar los protagonistas con situaciones que generaron constantes sorpresas. La joven, que fue ex compañera de universidad en Estados Unidos de Miran, tiene en mente vengarse de él y para ello usó la ayuda de Aaron quien además ya no quiere seguir aliado a ella.

En el capítulo de este martes, el prometido de Yaren le aclarará a la ex de Miran que no quiere seguir avanzando con ella en ninguna venganza pero ella le aclarará que en ésta están juntos y así quiere que continúen.

"No vine de América para decirle a su estúpida esposa que soy su ex prometida. Lo busqué todos estos años, finalmente logré encontrarlo y me dice que ¿nunca estuvo enamorado de mi? Cobraré venganza por eso", dirá la joven en una discusión que mantendrá con Aaron.

"Te traje hasta donde estaba Miran, si quedaste satisfecha o no, no es mi problema. Nuestro trato termina acá. Así que lárgate de mi vista", le advertirá Aaron a lo que Dennise le aclarará: "mi intercambio contigo terminó pero mi intercambio con Miran no ha terminado. Yo decido cuándo se termina porque nadie me manda".

"No tienes la menor idea con quién estás jugando", le subrayará él marcándole el camino y dejando en claro cuál es el objetivo de él.

Tanto Aaron como Dennis generarán malestar en Miran y Reyyan y provocarán los primeros roces de la pareja. Sin embargo algo quebrará la armonía entre los dos. Él descubrirá la nota que le dejó el prometido de Yaren en su bolsillo con un mensaje enigmático.

"Si quieres descubrir cómo comenzó todo este calvario? descubre a la confidente de tu madre", leerá Miran.

¿Cómo sigue todo?, ¿qué es lo que está tramando Aaron?, ¿qué pretende Dennise con Miran? algunas de estas respuestas comenzarán a develarse esta semana.