Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este martes

martes, 1 de febrero de 2022 00:00

Züleyha atraviesa momentos en los que la verdad generará odio y necesidad de venganza. La ficción turca de Telefe vive momentos de extrema tensión entre Demir y Yilmaz a partir de la paternidad de Adnan.

En el capítulo de este lunes, Yilmaz secuestró al hijo de Züleyha sin importar lo que esto provocaría en ella, sólo para evitar que esté cerca de Demir pero sobre todo para poder compartir un momento a solas como padre e hijo. "No quiero que haya sangre, estoy cansado de la violencia pero si Yilmaz huyó con mi hijo al extranjero. Dedicaré a mi vida a encontrarlo y deberá rendirme cuentas. No me importará la pena de muerte", advirtió Demir en una conversación que mantuvo con Fekeli.

Sin embargo, horas después el niño apareció y su presencia vino a traer calma. Yilmaz aclaró que se lo había llevado sólo para compartir un momento con él. "Si digo que me llevaré a mi hijo, lo haré cuando quiero. No seré tan despiadado como tí. Donde esté Züleyha también estará Adnan", le advertirá Yilmaz a Demir al momento de devolver el niño a los brazos de su madre.

En el capítulo de este martes, Müjgan le confesará a Fekeli que siente que Yilmaz no quiere a su hijo Keren tanto como a Adnan. "Adnan es hijo de Züleyha", le dirá la doctora pero su esposo la escuchará y tendrá un fuerte cruce de palabras en el que explicará por qué se llevó al niño en medio de la discusión con Demir.

En su argumento dirá: "No podía permitir que la gente de Cucurova diga que Yilmaz no cuida a su hijo. Demir invitó a la prensa y les dijo cuánto amaba a Züleyha y Adnan. Quería hacer pasar por un héroe, el héroe que salvó a la pobre mujer embarazada de un hombre que estaba en prisión. El que la aceptó y recibió a ese pequeño como si fuera su padre".

Pero estas palabras no pasarán por alto para Müjgan quien lo increpará por su acción: "¿Crees que lo que hiciste fue heróico? No te importa el hijo que tienes conmigo. Decidiste secuestrar el hijo al que acabas de conocer y lo que haces es separarlo de su madre. Después de armar un gran alboroto vienes acá y nos dices todo esto. En serio qué es lo que esperas? Ahora Adnan es tu prioridad y podrías renunciar a Keren sin preocupaciones".

El momento tenso entre Yilmaz y Müjgan no se detendrá y nuevamente se pondrá sobre la mesa la necesidad de divorciarse. Sin embargo ella le aclarará por qué no quiere separarse de él.

¿Qué pasará?, ¿aceptará seguir con ella aunque el amor no esté presente entre los dos?, ¿Yilmaz renunciará a Adnan?