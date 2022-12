Nuestro Amor Eterno: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 28 de diciembre de 2022 00:00

Momentos muy tensos se vivirán en Nuestro Amor Eterno, la ficción turca de las tardes de Telefe. La novela, cuyo título original es Istanbullu Gelin, transita la parte más compleja de la trama con Faruk inconsciente en la cama de un hospital y una venganza que está en un camino inconcluso.

En el capítulo de este miércoles, Adem encontrará a Faruk antes que todos los demás y cuando lo tenga en la cama frente a él le hará una confesión. "Gracias a la ayuda de mis amigos pude encontrarte acá. Anotaste y te fuiste. Señor Faruk no has visto mi marcador final", comenzará expresando.

Luego subrayará: "tu madre está muy molesta conmigo. Aún así no quiero verte morir y me preocupo tanto como ella lo hace. A decir verdad, quiero verte sufrir un poco. Cualquiera podría hacerle un poco de daño a su hermano pero no lo mataría. Sabes que es cierto y aún somos enemigos pero también seguimos siendo hermanos".

Más tarde, Adem irá a hablar con su psicóloga y le contará lo que hizo por Faruk. Ante sus palabras, ella le dará su interpretación de la relación entre ambos. "El mismo padre los lastimó", comenzará devolviendo ella pero él le corregirá: "nadie puede herir a Faruk. Todos admiran a ese sujeto".

"Tu me dijiste que cuando hablaron, Faruk confesó que su padre era distante con él y con carácter difícil. Intentó él por hacer feliz a su padre y tuvo que esforzarse mucho para obtener la aprobación de su padre. Tampoco fue fácil para él", explicará la psicóloga.

Sin embargo, Adem no compartirá sus palabras. "Al fin pudo lograr lo que quería. Cuando yo era niño, no pude compartir tanto tiempo como papá y no tanto como él y no obtuve su aprobación", aclaró.

Lejos de todo esto, Süreyya y los hermanos Boran irán a ver a Faruk al hospital. Él estará acostado en la cama del hospital, inconsciente. Al ver que abre los ojos, ella reaccionará rápido para intercambiar palabras con su esposo y saber qué pasó.

"Amor mira, todos estamos acá. Fikret también. Osman vendrá en cualquier momento, fue a llamar al doctor", señalará Süreyya tratando de tener la atención de él pero no reaccionará. ¿Qué pasó?, ¿perdió la memoria?, ¿la recordará?