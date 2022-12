Juliana habló tras su expulsión de Gran Hermano: "soy polémica"

miércoles, 28 de diciembre de 2022 00:00

Este lunes, una noticia sacudió la casa de Gran Hermano, la sorpresiva decisión dispuso que Juliana quedaba expulsada de la casa tras quebrantar una regla básica de la casa. Los integrantes de la casa quedaron impactados con lo sucedido, y tras esto tomaron la medida de sumar 3 nuevos participantes al programa.

La salida fue inmediata, tal es así que le pidieron que abandone la casade inmediato, sin sus pertenencias, solo pudo llevarse un paquete cigarrillo. Uno de los más afectados con lo sucedido fue Maxi, su pareja, que se enojó por lo que pasó e insultó a la producción.

"Creo que el tema de hablar mucho sobre lo que había vivido afuera por Pluto TV y demás, sentía que no eran comentarios relevantes o de gran importancia o que podía afectar a los participantes como decir si estaba más gorda o más flaca, si escuché o no las cosas", sostuvo Juliana.

Además, agregó que "no me voy a justificar, me veo y digo ay Dios mío Juliana. Fueron todos comentarios que estuve viendo durante todo este tiempo, no fue con mala intención. Sentía que eran comentarios irrelevantes". Y remarcó que no se justifica por lo sucedido. "Hay un montón de cosas que dije, porque era más fuerte que yo, no pensé que iba a ser motivo de expulsión, sino no habría pasado, de hecho una de las veces que entré al confesionario no cuestioné la medida, pero necesitaba que me marcaran los errores. Claramente no tendría que haber dicho nada", destacó la competidora.

Luego, remarcó que no mandó gente a dejar mensajes a sus compañeros. "Tenía muchos seguidores, que me escribían y que me decían que lo veían mal a Maxi y que iban a brindarle apoyo, pero solo eso", comentó Tini.

Posteriormente, sostuvo que "decir que Marcos era fuerte, era apreciación mía, nada más. Siempre hablé bien de él". Y detalló que "reconozco que hay comentarios que influyeron, sin embargo lo que dije de Marcos no fue con mala intención".

"Entré feliz, el estar de nuevo afuera no me angustia, si creo que anoche me sentí un poco descuidada, fue fuerte la salida. Me mandaron la valija en cuotas. No justifico para nada mi comportamiento, me costó la expulsión, pero considero que fue excesivo, prefería que me sancionaran como corresponde y no esto", cerró.