Amor de Familia: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 28 de diciembre de 2022 00:00

La tranquilidad no será para siempre en Amor de Familia, la ficción turca de las tardes de Telefe. La novela, cuyo título original es Bizim Hikaye, tendrá la incorporación de 2 nuevos personajes que sumarán desequilibrio a la trama y pondrá a prueba el amor de los protagonistas y la familia Elibol.

En el capítulo de este miércoles, Tufan sorprenderá a Tulay en la casa de Baris. Hasta allí llegará el juez para casarlos y sin darle tiempo para pensarlo, le pedirá que finalmente acepte ser su esposa. "Es broma", "no lo puedo creer", serán las palabras que se repitan en el lugar. "Estamos a punto de casarnos. Tomará tiempo que Baris se levante, así que traje al juez acá para casarnos", explicará el hombre quien no quiere posponer más el enlace.

"Pero cómo voy a casarme así, mírame", señalará ella pero él le aclarará: "amor terminaremos esta ceremonia porque siempre pasa algo. Hoy será el día. Te ves hermosa". "Ustedes se aman, eso es lo más importante", "tus fotografías serán peculiares, '¿y eso qué?", "yo estoy vestida para la ocasión", lanzarán los hermanos Elibol.

Lejos de todo esto, Fikri hablará con Müjde para hacer un trato, aprovechando que su hijo y ella ya no están de novios. "Parece que mi hijo te dejó y está saliendo con otras muchachas", señalará el hombre a lo que luego agregará: "normalmente ése no sería asunto mío pero ahora las cosas han cambiado".

Luego agregará: "quiero a tu madre y tu quieres a mi hijo. Pensé que tal vez podríamos hacer un buen negocio. Él es mi hijo y nadie puede convencerlo más que yo. Sólo déjanos en paz a tu madre y a mi". Ante estas palabras, Müjde le hará una aclaración: "no te vas a casar con ella. Dejaré de estar en el medio, pero sólo eso... y quiero a Rahmet a cambio".

Por otro lado, Ayme irá llorando a la casa de los Elibol para pedir ayuda. Su madre no la dejó entrar a la casa y la rechazó. "Me corrió de la casa, me quitó las llaves y me dijo que no era bienvenida", señalará la niña a Filiz y luego agregará: "no tenía idea dónde ir. No conozco otros lugares. Así que acá estoy. Si fuera de día hubiera ido al parque".

La nena le confesará que les mintió a todos con respecto a dónde estaba su casa. "No quería que vieran a mi madre porque ella es agresiva", señalará.

Más allá de todo este drama, el amor florecerá nuevamente. Baris le propondrá una vez más casamiento a Filiz. En el living de su casa, el joven le pedirá vivir para siempre juntos. "Vamos a donde se debe y digamos todo. Les explicaremos. Por esta vez olvida el papeleo. Cásate con un hombre que sí amas, un hombre que acepta a todos tus hermanos, a tu padre y a tu madre que va y viene", le propondrá.

Sin embargo no todo será perfecto. El padre de Baris se cruzará nuevamente en su camino pero esta vez para impedir que él forme una familia con Filiz. Para ello hará algo que seguro tendrá más problemas.