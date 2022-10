"Conmigo no tienen piedad": el sincericidio de China Suárez en "La Peña de Morfi"

domingo, 9 de octubre de 2022 15:41

Eugenia "La China" Suárez estuvo en "La Peña de Morfi", en un mano a mano con Jey Mammon, quien fue su catequista cuando ella era niña, hace 22 años. Luego, compartieron una canción.

"Estoy mal de la garganta. Anoche lo acompañé a Tommy (Rusherking) que tocó en La Plata y tomé frío... El viernes estuve tomando sol y ayer un frío bárbaro", dijo cuando se sentaba a tomar té y degustar dulzuras, junto a Jey Mammon.

Antes de hablar de su presente, recordó que fue un fotógrafo que vio su potencial cuando jugaba en una plaza. "Yo era una caradura, no tenía vergüenza, nada, cantaba y bailaba. Mis hijas no son así, ellas son tímidas, yo nada que ver. Mi papá me decía que era un terremoto, siempre. El fotógrafo le dijo a mi mamá que me llevara a un cásting. Y ahí empezó mi carrera. En mi familia no había nadie que se dedicara a esto pero me apoyaron", dijo. También recordó que se sentía a gusto en el colegio donde Jey Mammon le enseñó catequesis pero sufrió bullying en otro, cuando ya trabajaba en TV.

Él fue su profesor de catequesis y después de 22 años, Jey Mammon y la China Suárez se "reencontraron" en #LaPeña uD83EuDD29 Mirá en vivo esta entrevista exclusiva en https://t.co/tKbDf2E3JU pic.twitter.com/OtmOeawMFm — MorfiTelefe (@MorfiTelefe) October 9, 2022

Luego, llevaron la conversación a un terreno más actual. Su relación con Thomas Tobar. "Nunca le dije Rusherking. Nos conocimos en una fiesta en la que también estabas", le dijo a Jey. Y resaltó: "vos te llevaste el Martín Fierro, pero yo gané con él". Y el conductor sumó: "y él se fue Mundial. Nunca escuché esa frase".

China confesó sobre su actual romance que "nunca había salido con alguien más chico, ni me había fijado ni estaba en mi radar. Tenía mucho prejuicio. Decía: "qué voy a hacer yo". Tenía esa cosa de qué voy a hablar con un chico más chico. O tener esa tendencia de que los hombres son más inmaduros; esa cosa de que tenemos de generalizar todo. Y me sorprendió muchísimo. Primero porque lo vi muy alto. Tuve esa primera reacción; bailamos pero no nos dábamos bola esa noche. Me gusta que sea tranquilo".

La actriz señaló que "después nos empezamos a escribir. Empezó él a escribir y me dijo que había sido muy mala onda. "No soy mala onda. Le aclaré que no", le dije. Después ha sido muy lindo todo. Él es humilde, bueno y tiene un corazón muy puro, ya no lo encontrás. No está contaminado. Es buen amigo... buen hijo. Tiene eso de la nueva generación que viene... es más livianito. Sin prejuicios y a mí me enseña muchísimo. Además, me da mucha paz; la que nunca sentí. Tiene que ver con el momento que estoy viviendo de mi vida".

Gran momento de emoción en #LaPeña ? @JEYMAMMON y "La china" Suárez se animan a cantar juntos uD83DuDC4F Miralo en https://t.co/tKbDf2E3JU pic.twitter.com/aobFczxpAI — MorfiTelefe (@MorfiTelefe) October 9, 2022

Acerca del trato con la prensa, en medio de su nueva relación, destacó "conmigo no tienen piedad, eso e real. Me inventaron 10 o 12 embarazos y sólo tuve 3. Antes no hablaba tanto y eso generaba más misterio; pero ahora les preocupa todo lo que hago". Señaló que con Rusherking "no hablamos del tema (tener hijos); estamos bien y tranquilos".