Inesperado: Matías Martin enfrentó a Andy Kusnetzoff en "PH Podemos Hablar"

El periodista y conductor Matías Martin fue uno de los invitados a "PH Podemos Hablar", por Telefe y protagonizó un particular momento con Andy Kusnetzoff. En el segmento de preguntas y respuestas, fue por "enfrentar" al dueño de casa.

"Vos sos el conductor del programa; emocionás permanentemente a la audiencia y a los que están acá pero contestás muy pocas preguntas", disparó Matías ante la sorpresa de Andy, que reaccionó con un "sí". "Sos una persona muy reservada", sumó Martin que incomodó al conductor.

"Excelente denuncia pero si quiere preguntar, pregunte", se rearmó Andy, abrazando su clásica carpeta. Y tras titubear, el invitado fue más que directo: "¿Qué característica tuya creés que te juega en contra". El resto de los invitados celebró la pregunta que de improvisada pareció tener poco. Y Silvina Escudero agregó: "de acá salimos todos peleados o amados".

Andy, tras tomar impulso, reconoció: " a veces... pienso demasiado. Pienso, pienso... viste, cuando pensás... me juega en contra. Porque si pensás una vez y ya está, está buenísimo pero cuando pensás, pensás, pensás. Se casi como una neurosis y me juega en contra. Me gusta más cuando estoy conectado y más corazón... y ya".

Matías, que no dejó de mirarlo a los ojos, le respondió: "lo sé, lo creo y en ese sentido, creo que nos parecemos".