Soñar Contigo: una isla en el mar Mármara, el nuevo escenario de la ficción

martes, 4 de octubre de 2022 00:00

Soñar Contigo atraviesa el último tramo de la historia y con ésta el amor vuelve a nacer entre sus protagonistas. La novela tura de las tardes de Telefe, cuyo título original es Erkenci Kus, transita sus últimas semanas con un conflicto como eje de la trama.

Can perdió la memoria tras un fuerte choque y recordó todo menos su relación con Sanem. A partir de esto, ella hizo todo lo posible para que vuelvan los recuerdos desde darle a beber un te especial hasta hacer renacer la agencia Fikri Harika en su edificio original. Sin embargo nada dio resultado y finalmente ella decidió no luchar más por ese amor a raíz de que escuchó a Can hablando con su padre Aziz e indicándola que él ya no tiene sentimientos para con ella.

Pero esta renuncia no pasará desapercibida para Can quien seguirá los consejos de su padre y se aferrará a Sanem para que vuelva el pasado a su memoria y corazón. Pero ella ya no querrá saber más de él y la historia cambiará de escenario en los próximos capítulos.

Es que Can preparará una emboscada a Sanem para llevarla a una nueva locación con el fin de conocerla más y pasar tiempo a solas con ella sin posibilidad de que ella se escape. ¿El lugar elegido? una isla perdida a kilómetros de la playa. Al igual que ocurrió en la primera parte de la novela cuando él la raptó para llevarla a una montaña nevada, ahora se la llevará pero bajo un engaño.

La isla es paradisiaca pero sumamente pequeña y se encuentra en el medio del Mar de Mármara, en Turquía. Allí pasarán la noche juntos y el alcohol nuevamente será protagonista de la historia como en los viejos tiempos. Las grandes palmeras, la arena blanca, el mar transparente y las gaviotas será testigo de lo que allí pase y que generará un impacto.

La isla será la nueva locación de la trama, hasta donde llegarán en una moto acuática y con la aventura como forma de diversión. Los paisajes serán sin dudas protagonistas también de estos 2 capítulos que se verán por Telefe y que invitarán a soñar con la posibilidad de estar ahí.

"Tenías razón, el lugar es hermoso. Cuando era pequeña me encantaba hacer castillos de arena en la playa", expresará ella a lo que él le confesará: "al fin entendí por qué me enamoré de tí".

El mar de Mármara (en turco, Marmara denizi), antiguamente se llamaba Propóntide. Es un mar interior que une las aguas del mar Negro y del mar Egeo, y separa, por lo tanto, la parte asiática de Turquía de la parte europea a través del Bósforo y los Dardanelos.