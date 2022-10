Nuestro Amor Eterno: avance del capítulo de este martes

martes, 4 de octubre de 2022 00:00

Poco a poco se va dando un giro en la historia de Süreyya en Nuestro Amor Eterno. La ficción turca de Telefe, cuyo título original es Istanbull Gelin, atraviesa un leve cambio entre sus protagonistas, especialmente en la relación entre la protagonista y su enemiga: su suegra.

En el capítulo de este lunes, Reyhan encaró a Kiymet y la culpó por haberle dado las cartas que ella tenía guardada del señor Boran a Esma. La madre de Adem le dijo espía a ella a Ipek pero su hermana le aclaró: "tené cuidado de Esma que es una mujer poderosa".

Por otro lado, Esma y Süreyya tuvieron una conversación a solas cara a cara en un baño turco y allí la esposa de Faruk le dio un consejo tras descubrir que la Sultana tiene una relación con Galip. "Usted acaba de tomar el valor para arrojar la piedra", le dijo Süreyya.

Luego agregó: "sus hijos ya no son niños, son hombres adultos. En algún momento deberán comprenderla... a Faruk voy a convencerlo, él es una persona prudente. Ésta es la primera vez que encuentra la oportunidad de ser feliz. No pierda la oportunidad. Sus hijos no van a querer lastimarla y tampoco deberá responder por ello".

En el capítulo de este martes, Adem le hará una fuerte advertencia al ex esposo de Esra, quien había recibido antes órdenes de él para extorsionar a los Boran. Sin embargo, éste actuó a su espalda al ir a la casa de la mujer para golpearla.

"Ésta es tu segunda oportunidad. Última oportunidad", le advertirá Adem a este hombre quien estará escondido en un desarmadero de vehículos. Allí lo golpeará y le dará un visa para que se escape del país y se vaya bien lejos.

Por otro lado, Süreyya hablará con su amiga Dilara para contarle todo lo que piensa entorno a Can. "Can sabía lo que quería. No luchó débilmente. Todo esto quedó tan claro como el cristal. También estás conscientes que Begün fue a conocerlo a él", señalará.

Sin embargo, su amiga le aclarará: "Can el abogado no ha tomado un solo caso en 3 meses porque él está pasando sus casos a otro abogado". Luego agregará: "son casi 2 meses que Begüm y él se conocieron".

Lejos de todo esto, Esma se reunirá con Reyhan y ésta le recriminará el robo de las cartas que ella tenía escondidas del señor Boran. "Es duro lo que tengo que decirte. Quiese convencer a mi hijo pero seguirá involucrándose. También me dijo algo más. ¿Querés que te diga qué es?", señalará la madre de Adem.

Sin embargo, Esma no le dará importancia a estas palabras. "Ay, pobre. Te sientes emocionada porque piensas que me tienes arrinconada", le dirá la "Sultana".

Finalmente, Fikret escuchará de Esra las palabras que lo llenarán de ilusión y expectativa. Es que el sentimiento que él siente por ella, aunque él no lo reconoce, será correspondido por ella. Será cuando él escuche que ella renunciará para evitarle problemas.

"Nunca. Si te vas, significaría que todos ellos tienen la razón", le apuntará él a lo que ella aclarará: "quizás sí la tengan".