A 5 años de Amor de Familia, así luce actualmente Ömer Sevgi, "Ismo" en la ficción

lunes, 3 de octubre de 2022 00:00

Tenía apenas 2 años cuando se convirtió en uno de los personajes de Amor de Familia, la ficción turca cuyo verdadero título es Bizim Hikaye. Hoy el pequeño tiene 8 años y su cara ya quedó registrada entre los fanáticos de las novelas turcas. Se trata de Ömer Sevgi, el niño que interpreta a Ismo, el hermano más chiquito de Filiz.

La novela fue la última que estrenó Telefe por su pantalla y es una de las que mejor mide en las siestas de la televisión Argentina. La historia ronda entorno a una joven, Filiz (Hazal Kaya), quien tuvo que hacerse cargo de sus 6 hermanos después de que su madre los abandonó. Su padre vive con ellos pero es alcohólico y no aporta nada al hogar. Al contrario, les saca lo poco que tienen.

Entre los 6 hermanos está Ismo, el más chiquito de toda la familia Elibol. El niño es cautivador no sólo por su carita y sonrisa sino también por su look. Es que tiene el pelo muy rizado en color rubio y largo que no pasa desapercibido. El pequeño es tranquilo y risueño, echa de menos a su madre y desearía que volviera a sus vidas.

Pese a su corta edad, se lo puede ver en la ficción realizando diferentes expresiones desde reír hasta llorar. Además sigue al pie de la letra el guion hilando frases, abrazando o haciendo rabiar a los otros personajes, de acuerdo a lo que indica la trama.

En la ficción, por la forma de ser, su padre Fikri (Reha Özcan) cree que él será actor algún día y lo salvará de su vida actual. En la vida real ese sueño se ha hecho realidad.

Ömer Sevgi es todo un 'robacorazones'. Nació en mayo del 2014 en Estambul y con solo 3 años su padre le creó un perfil en Instagram que a la fecha ya suma más de 40.0000 seguidores distribuidos en todo el mundo.

Hoy el niño tiene 8 años de edad y en la red social su familia comparte fotos de sus trabajos pero también de su actividad fuera de la actuación. En las imágenes que trascendieron, se lo ve algo más cambiado de cuando tenía 3 años pero conservando el pelo rizado y parado como en aquel entonces.

En las fotos se lo ve jugando, divirtiéndose haciendo caras y compartiendo momentos con amigos y familiares. Pero no faltan allí fotos con quienes compartió set de grabaciones.

Es que los que recorren el álbum de fotos que allí tiene, puede ver imágenes donde se lo ve con Reha Özcan y Hazal Kaya, entre otras figuras de la primera ficción que lo tuvo en escena.

Así luce en la actualidad