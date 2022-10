Soñar Contigo: Aziz abandona para siempre la ficción

lunes, 3 de octubre de 2022 00:02

Comenzó octubre y con este mes la cuenta regresiva para el final de Soñar Contigo, la ficción turca de las tardes de Telefe. La novela, cuyo título original es Erkenci Kus, transita su capítulo original 49 de los 51 en total que tiene la trama. En Argentina este capítulo, de poco más de 2 horas, está siendo segmentado en 4 días y de esta forma comenzó a transitar los momentos culminantes.

Telefe aún no anunció cuándo será la emisión del último capítulo pero todo indicaría que podría ser en 2 semanas y con esto la historia de Can y Sanem dirá adiós en la Argentina. En este camino, la ficción va dando constantes giros entorno al amor de la pareja y con esto algunos personajes se van y otros llegan.

En los últimos días Can sufrió un accidente y perdió la memoria, lo que lo ubicó en un lugar complejo en cuanto a su relación con Sanem. Es que no recuerda quién es ella y en ese vacío de sentimientos apareció un nuevo personaje. Se trata de Aysha, una bella joven que es "la versión femenina de Can", de acuerdo a cómo la definió Sanem en el capítulo que se vio el viernes pasado por Telefe.

Tras la llegada de esta figura, los seguidores de la historia verán la despedida de un querido personaje. Se trata de Azize quien dirá adiós en el capítulo de este martes. El padre de Can y Emre, que apareció hace algunos capítulos cuando se produjo el quiebre más grande en la historia, estará abandonando la trama.

"Tu ya estás recuperado Can y la agencia va muy bien, mejor que nunca. Aquí me aburro mucho, me reencontré con el amor de mi vida pero cada vez se parece más a Hüma. Quizás el problema sea yo, quizás soy quien las cambia", señalará el personaje quien abandonará para siempre la historia.

El personaje se irá a Amsterdam, capital de los Países Bajos. La noticia de su salida sorprenderá a todos en la agencia Fikri Harika dentro de la ficción y antes de irse dará un consejo a cada hijo. "Emre cuida muy bien a Leyla y no le hagas daño. Hacen muy buena pareja", le indicará a su hijo menor.

A sabiendas de lo que le cuesta a Can recordar a Sanem, sus palabras irán orientadas en ese sentido. "No olvides lo que te dije sobre Sanem. Hazme caso y nunca sueltes su mano, nunca", subrayará.

Aziz Divit es interpretado por el actor Ahmet Somers y ya se lo vio en el primer capítulo de la ficción. Por aquel entonces tuvo un paso fugaz cuando contrató a Sanem y luego "tuvo que ausentarse" de la trama porque sufrió un problema de salud.

Este personaje es considerado un gurú de la publicidad en Turquía y vuelve a escena después de que se entera que Can abandonó a Sanem y ella entró en la locura. Ahora, tras 2 meses al aire en la ficción por la pantalla de Telefe, Aziz abandonará para siempre la historia.